Calciomercato Milan: offerta ufficiale per Isco e sprint per Giroud

Il Milan parte all’offensiva: vicina l’ufficialità di Giroud. Offerta per Isco.

Novità importanti per ciò che riguarda il calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera lavora su due fronti, Giroud ed Isco, e oggi ha compiuto notevoli passi in avanti. Per ciò che riguarda l’attaccante, c’è un’intesa di massima con il Chelsea: si parla di un milione di euro più uno di bonus, mentre al giocatore spetterà un biennale da 3,5 milioni.

Sistemata la questione attaccante, Giroud che sarà destinato ad alternarsi con Ibrahimovic che Pioli dovrà essere bravo a gestire quest’anno, il Milan si concentrerà su un altro grande obiettivo di mercato: Francisco Romàn Alcaròn Suarez, più semplicemente Isco. Vi abbiamo già parlato della condizione del fantasista iberico al Real Madrid: fuori dai piani di Carlo Ancelotti, Isco sta cercando una nuova squadra che gli offra un ruolo da protagonista. Il Real non si oppone alla sua cessione, tanto che sarebbe pronto a venderlo per una cifra modesta (si parla di 10 milioni).

Sensazioni confermate dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, secondo le quali il Milan si sarebbe spinto ad offrire sino a 15 milioni. Isco viene visto come erede di Calhanoglu in maglia rossonera, pur avendo caratteristiche tecniche diverse da quelle del turco. Vedremo se il Real Madrid sarà persuaso dall’offerta e cederà un giocatore che, vale ricordarlo, vedrà il suo contratto scadere il 30 giugno del prossimo anno. Il Milan, comunque, dimostra di essere molto attivo sul fronte mercato. Ci si vuole presentare al meglio sul palcoscenico della Champions, ed Isco e Giroud possono essere gli uomini adatti a far compiere il salto di qualità.

