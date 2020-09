Calciomercato Milan News, è fatta: Paquetà ceduto al Lione

Se ne parlava da tempo, Lucas Paquetà era fuori dal progetto e prima o poi sarebbe andato via. Da settimane si era aperto un canale con il Lione e, proprio in questi minuti, è arrivata la notizia della cessione del brasiliano ai francesi.

Il centrocampista ha già svuotato l’armadietto e salutato tutti e presto sarà a Lione. La squadra allenata da Rudi Garcia pagherà una cifra molto vicina ai 24 milioni prospettati nelle settimane precedenti, presumibilmente tra i 21 e i 23 milioni, e tale cifra permetterà al Milan di rientrare dall’investimento fatto oltre un anno e mezzo fa, di quasi 39 milioni, per prelevarlo dal Flamengo.

Pur facendo intravedere buone qualità tecniche, il marasma tecnico che ha investito i rossoneri in questi anni e il continuo avvicendarsi di allenatori non hanno permesso a Paquetà di trovare la sua dimensione tattica. Mai compreso in che ruolo dovesse giocare, il brasiliano si è via via perso giocando sempre meno ed incassando un ben poco lusinghiero giudizio tecnico di Marco Giampaolo, che lo voleva “meno brasiliano“.

Tutto questo lo ha progressivamente alienato dall’ambiente e, di fatto, reso un oggetto misterioso. Ora al Lione, in un ambiente più congeniale alle sue qualità, potrebbe tornare il gran bel talento che stregò Leonardo, al tempo ds del Milan e artefice del suo approdo a Milano. Ad accoglierlo, inoltre, sarà un altro connazionale ora ds dei transalpini, Juninho Pernambucano.

