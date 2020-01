Calciomercato Milan: Newcastle, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Roma e Fiorentina su Piatek. Sprint Fenerbahce per Rodriguez

E’ il mercato in uscita il grande protagonista di questo gennaio rossonero, almeno per ora. Sul piede di partenza ci sono anche Piatek e Rodriguez.

PIATEK

Abulico o ignorato dai compagni? Sopravvalutato o bidone? Piatek è quello mostruoso dell’anno scorso o quello evanescente di quest’anno?

Impossibile rispondere quando si hanno due annate così diverse, diametralmente opposte. E’ però certo che vedere il polacco così fa male al cuore e alle tasche: 35 furono i milioni spesi per strapparlo al Genoa e l’investimento fu giustificato dai tantissimi gol realizzati.

Ma adesso è diverso: Piatek non segna più, rigori a parte, e la cessione non è un’ipotesi peregrina. Anzi, le offerte per lui arrivano, o almeno sembrano arrivare, in gran quantità.

A farsi sotto due squadre italiane e alcune estere. Le prime sono Roma e Fiorentina, che potrebbero inviare quanto prima le loro offerte.

Molto interessante, a quanto pare, quella dei capitolini, a caccia di un vice Dzeko (Kalinic è improponibile e verrà presumibilmente rispedito al mittente appena possibile) proponendo ai rossoneri, oltre al cash, anche Perotti, ovvero l’esterno che potrebbe finalmente eliminare Suso, ma che spesso è ai box per problemi fisici. Si vedrà.

Dall’estero potrebbero esserci interessamenti da parte del Bayer Leverkusen, del Newcastle e dell’Aston Villa, ma ancora niente di concreto.

RODRIGUEZ

Ricardo Rodriguez sembra vicinissimo al Fenerbahce: il club turco avrebbe addirittura inviato un suo uomo per chiudere la trattativa entro questa settimana. Sul piatto c’è un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni circa. Fosse vero, sarebbe erroneo perdere il terzino sinistro svizzero, unica alternativa a Hernandez e utile in caso di passaggio ad una difesa a tre.

E poi: perché cederlo per un tozzo di pane? E’ pur sempre il titolare inamovibile della Svizzera e non sembrano esserci potenziali esterni pronti a soffiargli il posto agli Europei, anche se andarci con zero minuti giocati non è il massimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA