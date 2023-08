Calciomercato Milan: Maignan in orbita Bayern Monaco, che ha preso Kane

Calciomercato Milan: il Bayern Monaco va a caccia del nuovo portiere, tra i nomi sondati dai tedeschi ci sarebbe anche quello di Mike Maignan.

A meno di venti giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, sono ancora molti i grandi club internazionali che hanno bisogno di puntellare la propria rosa. Tra questi c’è anche il Bayern Monaco, ancora alle prese con la sistemazione del proprio pacchetto di portieri il quale attualmente vedrebbe presente all’appello solamente il nome di Sven Ulreich. I bavaresi, infatti, hanno recentemente ceduto Yann Sommer all’Inter dopo l’esercizio della clausola rescissoria di 6 milioni di euro pagata dai nerazzurri. La cessione dello svizzero si somma all’indisponibilità di Manuel Neuer, il quale non sembra essere in condizioni di rientrare nel breve periodo.

La dirigenza bavarese allora sarebbe pronta a correre ai ripari per finalizzare un degno colpo tra i pali, un colpo che possa garantire futuribilità e affidabilità e che nel lungo periodo possa anche andare a sostituire del tutto Neuer. I nomi in cima al taccuino della dirigenza tedesca sarebbero molti, tra cui quello di Kepa Arrizabalaga, sempre più in uscita dal Chelsea dopo l’arrivo di Robert Sanchez, e quello del 23enne Diogo Costa, di proprietà del Porto.

Nelle ultime ore però l’equipe bavarese avrebbe iniziato a sondare anche il nome di Mike Maignan. L’estremo difensore francese piacerebbe molto ai tedeschi, anche se il Milan reputa del tutto incedibile l’ex Lille. Maignan è, infatti, al centro del progetto milanista, la stessa dirigenza rossonera qualche settimana fa ha declinato un’offerta del Chelsea di 60 milioni di euro per l’estremo difensore, ma se i tedeschi dovessero presentarsi con un’offerta irrinunciabile (90 milioni), non è da escludere che il Milan possa aprire significativamente alla cessione del francese.