Calciomercato Milan: Laxalt tra Turchia e Russia, Conti e Caldara verso il Genoa. Idee Walz, Raum e Harit

Conquistata la qualificazione in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima partecipazione, il Milan del presidente Scaroni si prepara ad operare in sede di calciomercato per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa in grado di fare bella figura nella massima competizione europea per club.

Perso Donnarumma, ormai ad un passo dal PSG, il cui posto verrà preso dal neo acquisto, Maignan, il Diavolo punta innanzitutto alla cessione di quegli elementi che non rientrano nei piani del tecnico parmigiano. I nomi dati in uscita da Milanello sono quindi quelli di Diego Laxalt, Mattia Caldara e Andrea Conti.

Il primo, rientrato dal prestito al Celtic, piace a Galatasaray e Dinamo Mosca, gli altri due, invece, sono seguiti in maniera molto attenta dal Genoa di Enrico Preziosi. L’uruguaiano è valutato appena 6 milioni di euro, mentre per i due azzurri non si conoscono ancora né le cifre né le formule delle trattative che potrebbero portarli in Liguria.

E se Laxalt, Caldara e Conti sono i nomi in partenza, ce ne sono altri tre che invece potrebbero arrivare a Milano per la prossima stagione: stiamo parlando di Vasco Walz, centrocampista classe 2004 di proprietà del Borussia Dortmund, David Raum, terzino sinistro classe ’98 del Greuther Furth e Amine Harit, trequartista classe ’97 dello Schalke 04.

La spesa complessiva per i tre giovani talenti dovrebbe aggirarsi intorno ai 18-20 milioni di euro ma, come detto più volte in questi giorni, bisognerà aspettare l’apertura ufficiale del calciomercato (1° luglio) per saperne di più.

