Calciomercato Milan, interesse vivissimo per il giovane Omeragic

Sempre attivo il Milan per rinforzare la squadra in vista di Gennaio: sia sul fronte Ibra sia sul fronte uscite non risultano scossoni ma voci di queste ore vorrebbero il club rossonero in forte pressione su Becir Omeragic.

Svizzero di origine bosniaca, 2002, milita attualmente nelle file dello Zurigo ed è considerato tra i profili top in Europa nel suo ruolo (difensore centrale) e il club di Via Turati vorrebbe approfittarne prima che una eventuale convocazione in nazionale maggiore faccia schizzare il prezzo.

Difensore centrale molto alto (187 cm) è bravo nel gioco aereo, ha capacità di impostazione dalle retrovie e non disprezza le sortite palla al piede in proiezione offensiva. Attualmente conta sette presenze in campionato e due in Coppa di Svizzera.

