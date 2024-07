Calciomercato Milan: Ibra chiama Morata per convincerlo del progetto, il Milan è pronto a pagare la clausola di 13 milioni di euro per l’attaccante spagnolo.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic e Fonseca pensano a Morata. Stadio-Sport

A calciomercato ormai più che inoltrato, il Milan deve ancora assestare il suo primo colpo di mercato in entrata che tarda ad arrivate. La zona dove nelle ultime ore si starebbe lavorando di più in casa rossonera è proprio quella dell’attaccante centrale, ruolo lasciato scoperto dall’addio di Olivier Giroud dopo il suo passaggio in MLS.

Il sogno dei rossoneri resta ancora quello di Joshua Zirkzee, pista sulla quale la dirigenza rossonera starebbe continuando a lavorare, nonostante le altissime commissioni richieste dall’entourage del giocatore che avrebbero portato ad un allungamento della trattativa. Il nome dell’olandese, però, non sarebbe l’unico sul taccuino del Milan, che nelle ultime ore starebbe continuando a lavorare per garantire al proprio nuovo allenatore, Fonseca, anche un attaccante già navigato e dalla grande esperienza internazionale come Alvaro Morata.

Il nome dello spagnolo era già da molto tempo sulla lista dei possibili papabili del Milan e, proprio in giornata, il primo colloquio tra le due parti sarebbe stato avviato da Zlatan Ibrahimovic, il quale avrebbe personalmente telefonato all’attaccante spagnolo per illustragli il progetto Milan e convincerlo a sposarlo. I rossoneri sarebbero, infatti, pronti a pagare la clausola di 13 milioni di euro, che lega l’ex Juventus all’Atletico Madrid e ad offrire un triennale a quest’ultimo.

Nelle scorse settimane si pensava che Morata potesse prendere la via dell’Araba Saudita, con destinazione Al Quadisyah che aveva messo sul piatto un’offerta di 45 milioni di euro per il suo cartellino più un triennale da 18 milioni di euro anni per lo spagnolo, offerta che però è stata rispedita al mittente perché proprio Morata non avrebbe intenzione di lasciare l’Europa. Proprio questo elemento, unito alla mancata certezza di essere al centro del progetto futuro dell’Atletico Madrid, potrebbero portare il calciatore a cedere alle lusinghe del Milan, magari proprio al termine dell’impegno europeo che lo spagnolo sta affrontando con la propria nazionale.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.