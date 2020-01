Calciomercato: Milan e Roma pensano allo scambio Under- Calhanoglu

Probabile asse calda Roma-Milano.

Scambio turco. No, non è un titolo di un film ma una possibile trattativa di mercato.

RICERCA DEL TEMPO PERDUTO- Partiamo dal turco giallorosso. Under, rientrato dopo i vari infortuni, ha fino ad ora deluso le aspettative disputando gare decisamente sotto nota. Ragion per cui la società sta cercando qualche anima pia pronto ad accaparrassero. I tempi delle richieste dei top club sembrano però essere (quasi) finiti. Per ora un serio interessamento sembra arrivare dalla Milano rossonero. Il Milan ha infatti proposto ai giallorossi uno scambio: Suso per Under. Da Trigoria hanno rispedito l’offerta al mittente.

LA POSSIBILE CHIAVE- La Roma però è interessata ad un altro giocatore rossonero: Chalanoglu. Il tedesco naturalizzato turco è un profilo che stuzzica parecchio l’interesse di Paulo Fonseca.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le due dirigenze si sarebbero già incontrare 3 settimane fa a Milano per intavolare la trattativa.

Se la trattativa venisse realmente avviata il primo importante nodo da sciogliere sarebbe quello delle valutazioni. Per il Milan quella di Chalanoglu si aggira attorno ai 14-18 milioni, decisamente più bassa di quella che la Roma da a Under che si aggira invece attorno ai 30-40.

POSSIBILE LOTTA- I giallorossi non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul tedesco-turco. Secondo quanto raccolto dal Mirror, anche l’Arsenal sarebbe interessata al giocatore.

