Calciomercato Milan, dalla Spagna sicuri: accordo con Thauvin per giugno 2021 da svincolato

Calciomercato Milan: Florian Thauvin, attualmente in forza al Marsiglia, potrebbe arrivare a costo zero il prossimo giugno. Il 27 enne, in scadenza di contratto, pare infatti non voler rinnovare col club francese.

In attesa di rivedere in campo nel weekend la Serie A che manderà in scena, tra le altre, il Derby della Madonnina tra Inter e Milan, a farla da padrona, in questo momento, è ovviamente la Nations League che, in questi giorni, sta vedendo in campo tutte le nazionali del vecchio continente. E se da un lato il calcio giocato ha ormai ripreso il proprio posto nella quotidianità di ogni singolo tifoso, dall’altro c’è un calciomercato che continua ad incunearsi nei piccoli spiragli ancora rimasti. Le trattative, come ben si sa, sono chiuse da giorni (le uniche che possono ancora essere messe in piedi sono quelle riguardanti gli attuali svincolati) e per parlare di trasferimenti bisognerà aspettare gennaio.

Calciomercato Milan: piace Florian Thauvin del Marsiglia.

Tuttavia ci sono situazioni particolari, come quelle dei giocatori in scadenza di contratto che meritano di essere prese in considerazione e guardate con la giusta attenzione. È questo il caso di Florian Thauvin, attaccante francese attualmente in forza all’Olympique Marsiglia di André Villas-Boas.

Il 27 enne di Orleans ha infatti il contratto che scade il 30 giugno 2021 e, per il momento, sembra non avere alcuna intenzione di rinnovarlo. Il Milan, fiutando l’affare, avrebbe quindi chiesto informazioni all’entourage del giocatore che, fanno sapere dalla Francia, sarebbe felice di giocare in una grande società come quella rossonera. Maldini aveva già provato a chiudere per Thauvin in estate, ma i suoi tentativi non erano andati a buon fine. Il Marsiglia, dal canto suo, ha capito che l’ex Newcastle non vuole più restare in Francia e sta facendo quindi di tutto affinché non vada via a parametro zero l’anno prossimo.

Al Milan è stato proposto, per gennaio, un affare da 15 milioni di euro per il trasferimento di Thauvin all’ombra del Duomo, ma i rossoneri hanno già fatto sapere di non voler spendere soldi per un giocatore che andrà comunque in scadenza di contratto a fine giugno. Come evolverà quindi la situazione ancora non è chiaro, bisognerà aspettare i prossimi mesi per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS