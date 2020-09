Calciomercato Milan: dal Lione arriva Tatarusanu

A sorpresa i rossoneri hanno preso dal Lione il nuovo secondo portiere: è Ciprian Tatarusanu, svincolatosi e preso a parametro zero. In Francia è rimasto solo una stagione giocando sei volte al posto del titolare Anthony Lopes.

Rumeno classe 1986, si è già reso protagonista in Italia con la maglia della Fiorentina: non un granché a dire il vero nelle sue tre annate in viola, la prima da riserva, ma forse questo arrivo serve per “velocizzare” altre trattative in corso con i francesi (Paquetà?).

Il portiere firmerà un contratto triennale (non ancora note le cifre) e rimpiazzerà Asmir Begovic, che chiedeva troppo ed è stato lasciato in Inghilterra.

Niente Andrea Consigli, niente Marco Sportiello, niente Antonio Mirante e niente Norberto Neto, dunque, per il Milan. Questi nomi erano stati accostati ai meneghini non molto tempo fa. Era ovvio che dovesse arrivare qualcuno dopo gli addii di Begovic e Pepe Reina, ma come spesso è accaduto, è arrivato il nome a sorpresa.

Un nome poco costoso e tutt’altro che di grido, ma si spera funzionale. Questo lo dirà il campo e si spera che Gigio Donnarumma possa trarre qualche insegnamento da un “concorrente” il cui punto di forza è il suo punto debole: le uscite alte.

Come detto, è probabile che questo arrivo prepari il terreno ad altre trattative. La strada Milano-Lione non sarà ad alta velocità, ma è comunque rovente e tutta da seguire.

