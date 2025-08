Calciomercato Milan: colpo Jashari, escluso dal Brugge e atteso a Milano per la firma

Il Milan è pronto a chiudere uno dei colpi più importanti dell’estate 2025: Ardon Jashari è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossonero. Dopo settimane di trattative e rilanci, il club ha trovato l’intesa con il Club Brugge e si prepara ad accogliere il centrocampista svizzero già nelle prossime ore.

Escluso dalla Champions: indizio decisivo sull’affare

Il segnale più forte è arrivato dal Belgio: Jashari non è stato convocato per il match contro il Salisburgo, valido per il terzo turno preliminare della Champions League. Una scelta sorprendente, considerando che il classe 2002 si era regolarmente allenato con il gruppo fino a poche ore prima. Questa esclusione è il chiaro segnale che l’affare con il Milan è praticamente fatto, con i dettagli burocratici ormai in via di definizione.

La nuova offerta del Milan: 34 milioni più bonus

Il direttore sportivo Igli Tare ha messo sul tavolo un’offerta definitiva da 34 milioni di euro, arricchita da 4,5 milioni di bonus, per convincere il Brugge a lasciar partire il suo gioiello. Un investimento importante che testimonia quanto il Milan creda nel potenziale del giovane mediano, considerato uno dei migliori prospetti del calcio svizzero.

Contratto quinquennale e stipendio da top player

Jashari firmerà un contratto di cinque anni, con uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Nato a Cham il 30 luglio 2002, il centrocampista ha espresso chiaramente il desiderio di compiere il salto in una big europea, rifiutando anche l’ipotesi di prendere parte alla trasferta europea del Brugge.

L’arrivo a Milano è imminente: visite mediche e firma

Secondo quanto trapela da ambienti vicini al club, il giocatore è atteso a Milano in serata per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul nuovo contratto. Subito dopo potrebbe partire per la tournée rossonera o aggregarsi al gruppo a Milanello, dove lo attende mister Allegri.

Modric accoglie Jashari: entusiasmo alle stelle tra i tifosi

Intanto, nelle stesse ore, i tifosi del Milan hanno avuto modo di abbracciare anche Luka Modric, altro colpo prestigioso del mercato rossonero. L’ex Real Madrid si è presentato alla stampa e ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte di migliaia di sostenitori. Con lui e Jashari, il centrocampo del Milan si candida ad essere uno dei più completi della Serie A.

Conclusione: il Milan rilancia e si prepara a una stagione da protagonista

L’arrivo imminente di Ardon Jashari rappresenta l’ennesimo segnale delle ambizioni del Milan in vista della stagione 2025-2026. Dopo l’ingaggio di Modric, l’innesto del giovane talento svizzero garantisce qualità, corsa e visione di gioco a un reparto che ha bisogno di nuova linfa. I tifosi sognano in grande, e il calciomercato rossonero sembra tutt’altro che finito.