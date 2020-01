Calciomercato Milan: Christensen alternativa a Todibo. Offerta Aston Villa per Piatek

La trattativa per Todibo pare essersi arenata, per cui si prepara l’alternativa: Andreas Christensen, centrale classe ’96 del Chelsea. Per quanto riguarda l’attacco, è arrivata un’offerta da circa 30 milioni dell’Aston Villa per Piatek. Il club sta valutando.

Jean-Clair Todibo non vuole lasciare il Barcellona, non per sempre. Il Milan vuol prenderlo a titolo definitivo, ma il francese partirebbe solo in prestito secco o con recompra o con controriscatto. Il Milan non può né deve valorizzare giocatori altrui e quindi la società è pronta a mollarlo (in Germania lo accontenterebbe lo Schalke 04) per fiondarsi su altri obiettivi.

Detto già di Simon Kjaer, che l’Atalanta cederebbe in prestito ai rossoneri in cambio del prestito di Caldara (se i bergamaschi vogliono riprenderlo, vuol dire che sta bene; perché non gioca?), il nuovo obiettivo sembra essere il danese Andreas Christensen del Chelsea.

Classe ’96, è un centrale dai piedi buoni che sopperisce al fisico non propriamente prestante (188 cm per 74 kg) con una buona tecnica di base che gli consente di giocare anche come regista basso. Inoltre si disimpegna molto bene anche in marcatura.

Sarebbe un colpo importante e di prospettiva allo stesso tempo per i rossoneri, ma l’ostacolo c’è ed è la formula: il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Di cifre non se ne è ancora parlato.

Veniamo adesso a Piatek: per il polacco è giunta in sede un’offerta dell’Aston Villa, attualmente nei bassifondi della Premier League: la società di Birmingham ha offerto una cifra tra i 28 e i 30 milioni e il Milan la starebbe valutando. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

La cessione di Piatek sarebbe un altro errore, l’ennesimo di questa terribile stagione, ma in assenza di offerte per Suso e altri (e questo fa pensare!) non si può fare altrimenti.

