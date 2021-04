Calciomercato Milan, bloccato Maignan: accordo col Lille!

Il portiere francese del Lille è in pole per sostituire il rampollo di Raiola, che non ha ancora accettato l’offerta per il rinnovo del contratto.

È Mike Maignan l’erede scelto dal Milan per sostituire Gianluigi Donnarumma. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro della porta rossonera. Donnarumma ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non si è ancora deciso a rinnovarlo, nonostante gli sia pervenuta un’offerta da ben otto milioni (due in più dell’ingaggio attuale).

Mino Raiola, suo procuratore, continua a tirare la corda, e ormai tempo per trattare ce n’è davvero poco. Il Milan, forse rassegnato a perdere “Gigio” a parametro zero, ha cominciato a guardarsi intorno, individuando in Maignan il profilo ideale per il proprio progetto. Giovane, ma già con ottima esperienza alle spalle, l’estremo difensore del Lille è entrato a far parte anche della Nazionale francese, con la quale ha esordito il 7 ottobre scorso contro l’Ucraina.

Se il Lille è arrivato a giocarsi lo Scudetto è sicuramente anche merito suo: appena 20 i gol subiti. Migliore difesa del torneo con ampio margine anche sulla corazzata PSG.

Su questo portiere classe 1995, alto 187 cm, si sono posati gli occhi di tanti club importanti. Il Milan è pronto a bruciare la concorrenza, mettendo sul piatto tre milioni di ingaggio netti a stagione ,(secondo la fonte di riferimento), e trattando col Lille, che per Maignan vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Maldini avrebbe già contattato il ragazzo e ottenuto la sua disponibilità al trasferimento. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda, dunque, visto che sul fronte Donnarumma-Raiola ancora tutto tace.

