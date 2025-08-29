Calciomercato Milan: Bennacer tra Juventus e Bologna, ore decisive per il futuro del centrocampista

Bennacer - Stadiosport.it

Ismael Bennacer potrebbe ancora diventare un protagonista degli ultimi giorni di calciomercato estivo. L’interesse del Bologna per il centrocampista algerino è confermato, anche se al momento non si è registrata l’accelerazione nelle trattative che molti si aspettavano per oggi. I contatti tra le parti, tuttavia, restano vivi e la pista non è affatto tramontata.

A questa corsa potrebbe però inserirsi anche la Juventus. L’apprezzamento del tecnico bianconero Igor Tudor nei confronti del 27enne ex Marsiglia è stato ribadito nelle ultime ore, confermando che il giocatore è tra i profili seguiti con attenzione.

La Juve sta ancora cercando un regista basso da affiancare a Manuel Locatelli, considerando che altre operazioni sul mercato risultano attualmente troppo onerose. Per questo motivo, il nome di Bennacer è ritenuto interessante e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Il Milan, dal canto suo, è disposto ad ascoltare eventuali offerte: la società rossonera non esclude una cessione, ma solo alle giuste condizioni economiche. La palla passa quindi alla Juventus, che dovrà decidere se affondare il colpo o meno, senza però dimenticare che il Bologna rimane vigile e pronto a inserirsi.