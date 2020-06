Calciomercato Milan: anche il Real Madrid su Bennacer: clausola rescissoria attivabile dal 2021

Una delle note più positive della stagione 2019-2020, così travagliata per il Milan, risponde sicuramente al nome di Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino si è fatto fin da subito preferire al più esperto Lucas Biglia, diventando titolare inamovibile davanti alla difesa, e a suon di ottime prestazioni ha acceso su di lui i riflettori dei migliori club europei.

Dopo il Manchester City e il Paris Saint-Germain, che avrebbero già formulato un’offerta nei giorni scorsi, gli esperti di Calciomercato hanno riferito come anche il Real Madrid abbia aperto più di un canale comunicativo per arrivare al giocatore.

Da sottolineare come nelle scorse ore era comparsa, su diversi siti di informazione sportiva, la notizia che nel contratto di Bennacer sia inserita una clausola rescissoria di 50 milioni. Clausola effettivamente presente nel contratto del classe 97’, ma attivabile soltanto da Giugno 2021.

Per questo motivo è probabile che i dirigenti di mercato di questi e altri club si facciano avanti, presentando nuove offerte al Milan già in questa sessione di mercato, provando a tirare il più possibile il prezzo e strappare l’algerino ad una cifra più bassa di quei 50 milioni.

I Rossoneri non sembrano però per ora disposti a rinunciare a Bennacer, prelevato solo un anno fa dall’Empoli, grazie a una grande intuizione di Boban e Maldini, che fiutarono l’affare abbandonando la complicata pista Sensi, poi andato all’Inter, per puntare tutto sull’algerino.

Il club di via Aldo Rossi, che si appresta ad una nuova rivoluzione nel mercato estivo, vorrebbe evitare di cedere gli elementi più importanti, che costituiscono l’ossatura della squadra, i vari Donnaurmma, Romagnoli, Hernandez e appunto lo stesso Bennacer, per poi andare a rinforzare l’undici titolare con nuovi innesti giovani, che rispondano all’identikit fornito da Gazidiz.

