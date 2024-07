Calciomercato Milan: Amrabat e Cardoso alternative a Fofana, Rios e Rabiot. Spunta anche Igor

Il calciomercato del Milan è da sempre uno dei più confusionari d’Italia a causa dell’orrida tendenza, da parte dei giornalisti nostrani, ad accostare ai rossoneri centinaia di nomi a sessione e pazienza se poi quelli davvero trattati sono solo cinque e quelli che davvero arrivano sono appena due.

In ogni caso, è bene riportare l’ennesimo centrocampista che piace: Johnny Cardoso del Betis Siviglia, statunitense ventiduenne che può giocare da mediano o anche regista o perfino sulla trequarti.

Tale nome è uscito oggi quale possibile alternativa ai soliti nomi, ossia Fofana, Rios e Rabiot (quest’ultimo è svincolato, ma quel che pretende la madre-agente pare eccessivo rispetto a quanto offerto dal club e dunque sarebbe già escluso un suo arrivo).

Oltre al nome del giocatore a stelle e strisce, è saltato fuori oggi anche quello del marocchino Sofyan Amrabat, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. Tuttavia il mediano vorrebbe tornare nella Perfida Albione e non pare interessato al rossonero.

Fofana si svincolerà tra un anno, ma il Monaco pare orientato a perderlo a zero: chi mai offrirebbe 35 milioni per un giocatore in scadenza? Ma soprattutto: perché ora ci vogliono 35 milioni quando i monegaschi chiedevano la metà solo pochi giorni or sono?

Infine, ancora nessuna nuova su Rios. Bisogna attendere ancora, anche per via della ventina di milioni richiesti e ritenuti eccessivi. Pare destituita di ogni fondamento, invece, la notizia di un interessamento per il difensore Igor.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, si attendono ancora notizie su Adli e Bennacer in merito alle richieste provenienti dall’Arabia Saudita. Andassero in porto, potrebbe arrivare una settantina di milioni complessivi.

