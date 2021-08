Calciomercato Milan: accordo con Ilicic

Dopo diversi corteggiamenti e lusinghe reciproche le strade del centrocampista Josip Ilicic ed il Milan potrebbero definitivamente incrociarsi. E’ stato trovato, infatti, un accordo di massima tra la società rossonera ed il club del presidente Percassi.

Ilicic in Champions con la sua Atalanta – fonte: profilo Twitter Atalanta

Il gigante (è alto 1,90 m) 33enne sloveno all’Atalanta, soprattutto in questo ultimo periodo, si era un po’ perso, aveva smarrito quella tecnica agonistica e, soprattutto, balistica che lo aveva accompagnato in tutte le sue avventure italiane. Alla fine della stagione appena passata, senza troppi fronzoli, ha chiesto la cessione.

Da quel momento si era inserito nella trattativa il Milan che, proprio a centrocampo, mostra le più evidenti lacune, acuite anche dall’addio del turco Calhanoglu, approdato sull’altra sponda dei Navigli.

La dirigenza rossonera lavora per portare Ilicic a Milano, in modo tale da regalare a Stefano Pioli una squadra rinforzata, più giovane (anche se non è questo, ironicamente, il caso specifico) e pronta ad essere decisamente competitiva su diversi fronti, europeo su tutti.

Dal canto suo l’Atalanta per lo sloveno chiede tra i 6 e gli 8 milioni di euro, quota che il Milan non vorrebbe raggiungere, fermando l’asticella sui 4 netti offerti. Nonostante possa sembrare tutto dannatamente congelato, si vocifera che la squadra del tecnico Gasperini potrebbe optare, alla fine dei giochi, per un prestito oneroso.

Il Milan potrebbe, inoltre, rinunciare ai vari bonus per quanto riguarda il giovane Pessina, attualmente proprio ai nerazzurri bergamaschi.

Detto ciò, per il momento si rimane alla finestra, tenendo conto che il Milan non lascia comunque arenare del tutto anche altre ipotesi come il colombiano James Rodriguez, Ziyech o Isco (quest’ultimo ormai fuori dai piani tecnici del nuovo Real targato Carlo Ancelotti).

Migliori Bookmakers AAMS