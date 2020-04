Calciomercato, Messi: “Ipotesi Inter fake news”

Messi smentisce in merito ad un suo possibile passaggio all’Inter attraverso il suo profilo Instagram e inveisce contro il portale argentino TNT Sports.

“Anche quello che hanno detto su questo stesso giornale qualche settimana fa era falso. Menomale che nessuno ci crede“. Il tutto coronato dall’hastag “FAKE NEWS”.

Così, Leo Messi, sentenzia contro il portale argentino TNT Sports, che nella giornata di ieri aveva parlato di uno scambio avviato di contatti tra la Pulga e l’Inter.

Una vera bordata quella del fuoriclasse del Barcellona, che nella stessa “storia Instagram”, ha smentito anche la notizia che lo vedeva protagonista nell’aver pagato la cauzione per Ronaldinho e suo fratello, per far ottenere al suo ex compagno di squadra e amico la scarcerazione.

Nulla da fare quindi, per l’Inter e i suoi tifosi, che tra lo scetticismo generale stavano iniziando a sognare in merito ad un possibile arrivo del 10 balugrana in vista della prossima stagione.

Questo grazie alla presidenza Suning, che in questi anni ha portato i tifosi nerazzurri a sognare lì dove prima non si poteva, dimostrando in maniera concreta che anche l’impossibile, grazie a loro è diventato possibile.

Probabilmente non ci sarà Messi, ma di sicuro, nel prossimo calciomercato dell’Inter non mancheranno colpi di caratura unica.

