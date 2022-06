Calciomercato: Mane lascia il Liverpool e va al Bayern Monaco

Calciomercato, accordo Liverpool-Bayern Monaco per Sadio Mane: il senegalese si trasferisce in Baviera per 40 milioni di euro più un ammontare variabile di bonus.

Sadio Mane è il primo acquisto del Bayern Monaco 2022/23. Il giocatore senegalese sta per firmare un accordo con i bavaresi, accordo che dovrebbe essere ufficializzato nel giro di pochi giorni (si parla di martedì o mercoledì).

Mane, al Liverpool dal 2016, ha giocato con i “Reds” 269 partite e messo a segno 120 gol complessivi. Il senegalese, in questi anni, ha composto un trio d’attacco fenomenale con Firmino e Salah. Un trio che ha permesso al Liverpool di rivincere la Champions nel 2019, quattordici anni dopo l’ultima volta.

In quella competizione, Mane risultò decisivo proprio per una doppietta segnata nella gara di ritorno degli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco. Una doppietta che permise ai “Reds” di proseguire nel proprio cammino.

Il Bayern si assicura un altro esterno da aggiungere alla sua fornita artiglieria offensiva. Mane arriva in Germania per una cifra complessiva di circa 47 milioni, comprensiva di bonus. Ad attenderlo, l’allenatore Negelsmann, che quest’anno ha deluso un po’ le aspettative uscendo prematuramente da tutte le coppe.

L’acquisto di Mane si inserisce in un’ottica di rinforzamento per un Bayern che, comunque, sulla trequarti si trova già ben fornito, potendo contare sui vari Muller, Sane, Coman e Gnabry. Mane si inserisce dunque a completare un reparto costellato di campioni. Da vedere quale apporto saprà offrire, lui che come prima sfida avrà quella di adattarsi ad un campionato e un ambiente diversi, rispetto a quello in cui ha giocato per tutta la carriera.