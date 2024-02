Calciomercato Ligue 1 Gennaio 2024: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

In un mercato parzialmente bloccato, è il Lione a ravvivare la sessione spendendo più di 50 milioni per rinforzare la rosa. Doppio colpo in prospettiva del PSG.

E’ terminata la sessione invernale di calciomercato anche in Francia dove la Ligue 1 ci ha deliziati con alcuni interessanti colpi nonostante un mercato meno pirotecnico rispetto ad altri anni.

Di solito, è il Paris Saint Germain che alza l’asticella economica del campionato francese, ma questa volta i parigini si sono “limitati” a guardare al futuro.

Due, infatti, sono le operazioni completate dal PSG che dà il benvenuto a Beraldo, dal Sao Paulo, e Moscardo, dal Corinthians. Quest’ultimo resterà in Brasile fino a fine stagione.

I parigini protagonisti anche nel mercato in uscita con Ekitikè che lascia la Francia, in prestito, per andare in Bundesliga all’Eintracht Francoforte.

A prendersi la palma di “paperone” del mercato è il Lione che visti gli affanni del campionato ha cercato di migliorare al meglio la propria rosa spendendo oltre 50 milioni di euro.

Dal Gent arrivano due dei talenti più limpidi del campionato belga, ovvero Fofana e Gift Orban, mentre il centrocampo è stato rinforzato con l’ex Roma Matic e Mangala dal Nottingham Forest (prestito con riscatto vicino ai 12 milioni), strappato alla concorrenza di varie squadre italiane, tra cui Napoli e Juventus.

Si muove bene anche il Rennes che aggiunge in rosa il talento di Seidu, dal Clermont, e Matusiwa dal Reims rinforzando la propria rosa con calciatori che già conoscono il campionato francese.

Il Monaco scommette su Kehrer, mentre il Marsiglia strappa al Nantes il terzino 21enne Merlin.

Ecco tutti i colpi del mercato di riparazione francese.

Ligue 1, la tabella degli acquisti e delle cessioni

Stade Brest

Acquisti: Antonin Cartillier (Monaco U21, prestito).

Cessioni: Josuè Escartin (Ajaccio, prestito), Achraf Dari (RSC Charleroi, prestito).

Clermont Foot

Acquisti: Alan Virginius (Lille, prestito), Jeremy Jacquet (Stade Rennes, prestito), Chrislain Matsima (Monaco, prestito).

Cessioni: Alidu Seidu (Stade Rennes, 11 milioni), Aiman Maurer (USL Dunkerque, prestito).

Le Havre

Acquisti: Andrè Ayew (svincolato).

Cessioni: Nolan Mbemba (Grenoble, gratis), Issa Soumarè (Aj Auxerre, prestito), Mohamed Konè (USL Dunkerque, prestito), Kandet Diawara (Concarneau, prestito).

Lens

Acquisti: Jhoanner Chavez (Bahia, prestito).

Cessioni: Wuilker Farinez (Caracas, gratis), Oscar Cortes (Glasgow Rangers, prestito), Faitout Maouassa (Club Bruges, fine prestito).

LOSC Lille

Acquisti: Andrej Ilic (Valerenga, 3,75 milioni), Tiago Morais (Boavista, 3 milioni), Rafael Fernandes (Arouca, 2,5 milioni).

Cessioni: Tiago Djalò (Juventus, 5,10 milioni), Alan Virginius (Clermont Foot, prestito), Akim Zedadka (Real Saragozza, prestito).

Lorient

Acquisti: Mohamed Bamba (Wolfsberger, 5 milioni), Panos Katseris (Catanzaro, 2,4 milioni), Badredine Bouanani (Nizza, prestito), Imran Louza (Watford, prestito), Nathaniel Adjei (Hammarby, prestito).

Cessioni: Pablo Pagis (Stade Lavallois, prestito), Joel Mvuka (BSC Young Boys, prestito), Dembo Sylla (Rodez, prestito), Vincent Le Goff (ritiro), Romain Faivre (Bournemouth, fine prestito).

Metz

Acquisti: Georges Mikautadze (Ajax, prestito), Didier Lamkel Zè (Hatayspor, prestito), Morgan Bokele (Metz B), Xhuliano Skuka (Maribor, fine prestito).

Cessioni: Habib Maiga (Ferencvaros, 400 mila), Xhuliano Skuka (Partizani, prestito), Simon Elisor (Troyes, prestito), Sami Lahssaini (La Louviere, prestito), Morgan Bokele (SAS Epinal, prestito), Oscar Estupinan (Hull City, fine prestito).

Monaco

Acquisti: Kassoum Ouattara (Amiens, 2 milioni), Thilo Kehrer (West Ham, prestito).

Cessioni: Gelson Martins (Olympiacos, 3 milioni), Chrislain Matsima (Clermont Foot, prestito), Myron Boadu (Twente, prestito), Eliot Matazo (Anversa, prestito).

Montpellier

Acquisti: Modibo Sagnan (Utrecht, 3,2 milioni), Silvan Hefti (Genoa, prestito), Yann Karamoh (Torino, prestito), Tanguy Coulibaly (svincolato).

Cessioni: Yanis Guermouche (Iraklis, gratis), Maxime Esteve (Burnley, prestito), Mamadou Sakho (svincolato), Kelvin Yeboah (Genoa, fine prestito).

Nantes

Acquisti: Kelvin Amian (Spezia, 3 milioni), Lamine Diack (Ankaragucu, 2 milioni), Tino Kadewere (Olympique Lione, prestito), Benie Traorè (Sheffield United, prestito).

Cessioni: Quentin Merlin (Marsiglia, 10 milioni), Adson (Vasco da Gama, 5 milioni), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys, 1,3 milioni), Fabien Centonze (Verona, prestito), Lamine Diak (Colorado, prestito), Marquinhos (Arsenal, fine prestito).

Nizza

Acquisti: Mohamed Ali-Cho (Real Sociedad, 10 milioni), Maxime Dupè (Anderlecht), Valentin Rosier (Besiktas, prestito), Robson Bambu (Vasco da Gama, fine prestito), Ayoub Amraoui (Nancy, fine prestito).

Cessioni: Badredine Bouanani (Lorient, prestito), Reda Belahyane (Verona, 500 mila), Salvatore Sirigu (Karagumruk, gratis), Robson Bambu (Arouca, prestito), Ayoub Amraoui (Amiens, prestito).

Olympique Lione

Acquisti: Malick Fofana (Gent, 17 milioni), Gift Orban (Gent, 12 milioni), Orel Mangala (Nottingham Forest, prestito), Adryelson (Botafogo, 3,5 milioni), Lucas Perri (Botafogo, 3,25 milioni), Nemanja Matic (Stade Rennes, 2,6 milioni).

Cessioni: Skelly Alvero (Werder Brema, prestito), Remy Riou (Paris, gratis), Achraf Laaziri (USL Dunkerque, prestito), Tino Kadewere (Nantes, prestito), Jeffinho (Botafogo, prestito), Mamdou Sarr (RWDM, prestito), Diego Moreira (Chelsea, fine prestito).

Olympique Marsiglia

Acquisti: Quentin Merlin (Nantes, 10 milioni), Faris Moumbagna (Bodo/Glimt, 8 milioni), Ulisses Garcia (BSC Young Boys, 4 milioni), Jean Onana (Besiktas, prestito), Luis Henrique (Botafogo, fine prestito).

Cessioni: Renan Lodi (Al-Hilal, 23 milioni), Vitinha (Genoa, prestito), Francois Mughe (USL Dunkerque, prestito).

Paris Saint-Germain

Acquisti: Lucas Beraldo (Sao Paulo, 20 milioni), Gabriel Moscardo (Corinthians, 20 milioni), Noha Lemina (Sampdoria, fine prestito).

Cessioni: Hugo Ekitikè (Eintracht Francoforte, prestito), Gabriel Moscardo (Corinthians, prestito), Cher Ndour (Braga, prestito), Noha Lemina (Wolves, prestito).

Rennes

Acquisti: Azor Matusiwa (Stade Reims, 15,5 milioni), Alidu Seidu (Clermont Foot, 11 milioni), Jeremy Jacquet (Rennes B).

Cessioni: Nemanja Matic (Olympique Lione, 2,6 milioni), Mohamed Jaouab (Amiens, 400 mila), Jeremy Jacquet (Clermont Foot, prestito), Lorenz Assignon (Burnley, prestito).

Stade Reims

Acquisti: Sergio Akieme (Almeria, 6 milioni), Benjamin Stambouli (Adana Demirspor, gratis), Therence Koudou (Pau, fine prestito).

Cessioni: Azor Matusiwa (Rennes, 15,5 milioni), Amine Salama (SM Caen, prestito), Josh Wilson-Esbrand (Manchester City, fine prestito).

Strasburgo

Acquisti: Milos Lukovic (IMT Belgrado, 4,7 milioni), Matthieu Dreyer (Saint Etienne), Andrey Santos (Chelsea, prestito).

Cessioni: Matz Sels (Nottingham Forest, 8 milioni), Gerzino Nyamsi (Lokomotiv Mosca, 3,5 milioni), Maxime Bastian (Sochaux, gratis), Eduard Sobol (Genk, prestito), Milos Lukovic (IMT Belgrado, prestito).

Tolosa

Acquisti: Shavy Babicka (Aris Limassol, 2,75 milioni), Yann Gboho (Cercle Bruges, 2,5 milioni), Said Hamulic (Vitesse, fine prestito), Kjetil Haug (Sarpsborg, fine prestito).

Cessioni: Said Hamulic (Lokomotiv Mosca, prestito), Mamady Bangrè (Troyes, prestito), Yanis Begraoui (Pau, prestito), Oliver Zanden (Randers, prestito), Kleri Serber (Botev Vratsa, prestito).