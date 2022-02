Calciomercato Ligue 1 Gennaio 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Lione regina del mercato di Gennaio. Buoni movimenti anche per Marsiglia e Bordeaux. PSG spettatrice

Si é ufficialmente chiuso il calciomercato della Ligue 1 che ha portato con sé colpi interessanti e graditi ritorni ad alti livelli.

In una sessione in cui il Paris Saint Germain ha deciso di essere spettatrice degli eventi non registrando alcun grande colpo, sono Lione e Marsiglia ad aver acceso l’interesse del massimo campionato francese.

I parigini hanno preferito programmare per il futuro con la trattativa per Ousmane Dembele dal Barcellona che si concretizzerà, molto probabilmente, in estate e la questione legata a Mbappé, sempre più vicino a firmare per il Real Madrid.

Interessanti i due “ritorni” al calcio che conta di Cedric Bakambu, che si é trasferito al Marsiglia mettendo già a referto una realizzazione, e di Harem Ben Arfa, che si é unito alla causa del Lille.

Il Marsiglia si é mosso bene in questo mercato e oltre il nuovo attaccante venuto dalla Cina, si é assicurata anche Kolasinac dall’Arsenal che darà esperienza al reparto arretrato.

La palma di regina del mercato, però, va indubbiamente al Lione che sia per cessioni, che per acquisti, ha fatto parlare di sé.

L’addio a cifre record (42,5 milioni) di Bruno Guimaraes al Newcastle é stato sopperito dagli arrivi di Romain Faivre dal Brest (seguito anche dal Milan) e dal ritorno di Ndombele dal Tottenham.

Da tener d’occhio anche l’arrivo di Zhegrova che dal Basilea si é trasferito al Lille, di Berg che si é unito al Lens dal Bordo/Glimt e di Vanderson che dal Gremio é approdato in Europa al Monaco.

Anche il Saint Etienne ha provato a rendere meno amara la propria situazione di classifica pescando Sako e Mangala dalla lista svincolati, mentre si é mosso bene anche il Bordeaux che si é assicurato Guilavogui dal Wolfsburg, Marcelo dal Lione e Ahmedhodzic dal Malmo.

Ligue 1 2021-2022, acquisti e cessioni del mercato invernale

LOSC Lille

Acquisti: E.Zhegrova (Basilea), H.Ben Arfa (svincolato), T.Maia (Flamengo, fine prestito)

Cessioni: J.Ikonè (Fiorentina), T.Maia (Flamengo), R.Mandava (Atletico Madrid), Y.Yazici (CSKA Mosca, prestito), E.Pizzuto (Braga, trasferimento gratuito)

Paris Saint Germain

Acquisti: G.Innocent (Vannes, fine prestito), K.Nagera (Bastia, fine prestito)

Cessioni: K.Nagera (Avranches, prestito), Rafinha (Real Sociedad, prestito), T.Alloh (Eupen, prestito), S.Rico (Mallorca, prestito)

As Monaco

Acquisti: Vanderson (Gremio), P.Pellegri (Milan, fine prestito)

Cessioni: W.Isidor (Lokomotiv Mosca), P.Pellegri (Torino, prestito)

Olympique Lione

Acquisti: R.Faivre (S.Brest), T.Ndombele (Tottenham), Y.Soumaré (Digione, prestito)

Cessioni: B.Guimaraes (Newcastle), Marcelo (Bordeaux, prestito), I.Slimani (S.Lisbona, prestito), F. Da Silva (Villefranche), A.Soumaré (Annecy)

Olympique Marsiglia

Acquisti: S.Gigiot (Spartak Mosca), C.Bakambu (BJ Guoan), S.Kolasinac (Arsenal), D.Benedetto (Elche, fine prestito)

Cessioni: D.Benedetto (Bova Juniors), S.Gigiot (Spartak Mosca, prestito), J.Amavi (Nizza, prestito)

Stade Rennes

Acquisti:

Cessioni: M.Abline (Le Havre), M.Guclu (Emmen)

RC Lens

Acquisti: P.Berg (Bodo/Glimt)

Cessioni: J.Varane (Rodez, prestito), C.Boli (LR Vicenza, prestito)

Montpellier

Acquisti: G.Bares (Losanna)

Cessioni:

OGC Nizza

Acquisti: B.Brahimi (Angers), K.Ahoussou (Abidjan), J.Amavi (Marsiglia, prestito), D.Barbosa (Palmeiras, fine prestito)

Cessioni: H.Kamara (Watford), L.Da Cunha (Clermont Foot, prestito), Robson Bambu (Corinthians, prestito), D.Sotona (Brentford B, prestito)

FC Metz

Acquisti: F.Candè (Portimonense), I.Amadou (Siviglia), L.Mafouta (Neuchatel), J.Kana-Biyik (svincolato)

Cessioni: C.Sabaly (Quevilly, presitto), L.Gueye (Paris, prestito), W.Tchimbembè (Mirandes, prestito), A.Bassi (Barnsley, prestito)

AS Saint Etienne

Acquisti: F.Sacko (Vitoria Guimaraes, prestito), P.Bernardoni (Angers, prestito), S.Thioub (Angers, prestito), E.Crivelli (Basaksehir, prestito), J.Gnagnon (svincolato), B.Sako (svincolato), E.Mangala (svincolato)

Cessioni: A.Sissoko (Quevilly), J.Krasso (Ajaccio, prestito), I.Ramirez (Liverpool FC, fine prestito)

Girondins Bordeaux

Acquisti: A.Ahmedhodzic (Malmo), Marcelo (Olympique Lione), J.Guilavogui (Wolfsburg, prestito), D.Ignatenko (Shakhtar Dontesk, prestito)

Cessioni: S.Kalu (Watford), J.Maja (Stoke City, prestito), L.Koscielny (svincolato)

SCO Angers

Acquisti: M.Jakolis (Hajduk Spalato), N.Bentaleb (svincolato)

Cessioni: B.Brahimi (Nizza), A.Bobichon (Nancy, prestito), P.Berardoni (Saint Etienne, prestito), S.Thioub (Saint Etienne, prestito), F. El Melali (Pau, prestito)

Stade Reims

Acquisti: J.Cajuste (Midtjylland), M.Busi (Parma, prestito)

Cessioni: M.Cafaro (Standard Liegi), M.Mbow (Nimes, prestito), F.Doucourè (Red Star, prestito), N.Koffi (Pacos Ferreira, prestito)

RC Strasburgo

Acquisti: I.Doukourè (Valenciennes)

Cessioni: A.Pierre (Annecy, prestito), L.Mothiba (Troyes, prestito), B.Kamara (Charleroi, prestito)

FC Lorient

Acquisti: I.Konè (Sarpsborg), B.Innocent (Malmo)

Cessioni: T.Fontaine (Nancy), A.Grbic (Vitesse, prestito), L.Mouyokolo (Bourg en Bresse, prestito)

Stade Brestois

Acquisti: Y.Belaili (Qatar), M.Satriano (Inter, prestito), P.Lasne (svincolato)

Cessioni: R.Faivre (Olympique Lione)

Nantes

Acquisti:

Cessioni: R.Emond (Standard Liegi), C.Jan (Bourg en Bresse), M.Waguè (Seraing)

Troyes

Acquisti: A.Contè (Moreirense), L.Mothiba (Strasburgo, prestito), L.Ilic (Manchester City), I.Ugbo (Genk, prestito), E.Ostric (Olimpia, fine prestito)

Cessioni: E.Ostric (Lommel, prestito), G.Mutombo (Vilafranquense, prestito), L.Lumeka (Vilafranquense, prestito), J.Giraudon (Leganes, prestito), C.Bombo (svincolato), P.Roberts (Manchester City, fine prestito), P.Sandler (Manchester City, fine prestito)

Acquisti: L.Da Cunha (Nizza, prestito), G.Kyei (Servette)

Cessioni: J.Iglesias (Paris), J.Tell (Grenoble), J.Boyer (Bastia, prestito)

