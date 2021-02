Calciomercato Liga Gennaio 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Il mese di gennaio si è concluso e, con esso, il calciomercato invernale. Anche nella Liga spagnola le squadre si sono adoperate per puntellare la rosa in questa sessione di riparazione. Non solo operazioni di secondo piano, ma anche affari importanti, come il ritorno di Luka Jovic, nuovamente in prestito, all’Eintracht Francoforte.

Il mercato di gennaio è servito ai grandi club più che altro per lasciar partire in prestito qualche esubero, mentre si è preso la scena il Valencia, che ha pescato soprattutto nel campionato italiano con l’arrivoin prestito di Cutrone e il ritorno di Piccini dal prestito all’Atalanta. Sempre da Bergamo ha imboccato la strada di Siviglia il “Papu” Gomez, che si è separato traumaticamente dalla “Dea” dopo esserne stato un simbolo per sette anni. Andiamo a realizzare un focus su quelle che sono state tutte le operazioni di mercato, in entrata e in uscita, concluse dai club del campionato spagnolo.

Real Madrid

Acquisti

/

Cessioni

Takefusa Kubo (prestito oneroso, 1,25 milioni, al Getafe)

Nartin Odegaard (prestito oneroso, 2 milioni, all’Arsenal)

Luka Jovic (prestito oneroso, 1 milione, all’Eintracht Francoforte)

Barcellona

Acquisti

Moussa Wagué (rientrato dal prestito al Paok)

Cessioni

Jean-Claire Todibo (prestito gratuito a Nizza)

Carles Alena (prestito gratuito a Getafe)

Atletico Madrid

Acquisti

Moussa Dembelé (prestito oneroso, 1,5 milioni, dal Lione)

Cessioni

Manu Sanchez (prestito gratuito all’Osasuna)

Ivan Saponjic (prestito gratuito al Cadice)

Victor Mollejo (Prestito, Maiorca)

Diego Costa (svincolato)

Villareal

Acquisti

Etienne Capoué (acquisto definitivo, 2 milioni, dal Watford)

Santiago Caceres (rientro dal prestito all’America)

Cessioni

Soufiane Chackla (prestito gratuito al Getafe)

Siviglia

Acquisti

Alejandro Gomez (definitivo dall’Atalanta per 5,5 milioni)

Cessioni

Carlos Fernandez (definitivo alla Real Sociedad per 10 milioni)

Oussama Idrissi (Prestito gratuito all’Ajax)

Getafe

Acquisti

Takefusa Kubo (prestito oneroso, 1,25 milioni, dal Real)

Carles Alena (prestito gratuito dal Barcellona)

Soufiane Chakla (prestito gratuito dal Villareal)

Cessioni

Leandro Chichizola (gratuito al Cartagena)

Jack Harper (prestito gratuito al Villareal)

Ante Palaversa (rientro al Manchester City dopo il prestito)

Victor Mollejo (rientro all’Atletico Madrid dopo il prestito)

Abdoulay Diaby (rientro allo Sporting Lisbona dopo il prestito)

Valencia

Acquisti

Patrick Cutrone (in prestito gratuito da Wolverhampton)

Ferro (prestito gratuito dal Benfica)

Christian Oliva (prestito gratuito dal Cagliari)

Cristiano Piccini (rientro dal prestito all’Atalanta)

Cessioni

Ruben Sobrino (prestito gratuito al Cadice)

Real Sociedad

Acquisti

Carlos Fernandez (definitivo, 10 milioni da Siviglia)

Cessioni

Willian José (rientro dal prestito a Wolverhampton)

Atlethic Bilbao

Acquisti

/

Cessioni

Kenan Kodro (Prestito gratuito al Valladolid)

Inigo Cordoba (Prestto gratuito all’Alaves)

Granada

Acquisti

Adrian Marin (Gratuito dall’Alaves)

Domingos Quina (Prestito gratuito dal Watford)

Cessioni

Ramon Azez (Prestito gratuito al Cartagena)

Osasuna

Acquisti

Manu Sanchez (Prestito gratuito dall’Atletico)

Jonas Ramalho (Prestito gratuito dal Girona)

Cessioni

Raul Navas (Gratuito al Cartagena)

Brandon (prestito gratuito al Leganes)

Levante

Acquisti

/

Cessioni

Kokle Vegas (Prestito gratuito al Maiorca)

Real Betis

Acquisti

/

Cessioni

Antonio Sanabria (7 milioni, definitivo, al Torino)

Real Vlladolid

Acquisti

Lucas Olaza (Prestito oneroso, 500.000 euro, dal Boca)

Kenan Kodro (prestito gratuito dall’Athletic)

Stiven Palza (rientro dal prestito al Galatasaray)

Cessioni

/

Cadice

Acquisti

Ivan Saponjic (Prestito gratuito dall’Atletico Madrid)

Ruben Sobrino (Prestito gratuito dal Valencia)

Javi Navarro (Rientro prestito dall’Albacete)

Cessioni

Yann Bodiger (Gratuito al Castellòn)

Jean-Pierre Rhyner (Prestito gratuito all’Emmen)

Nano Mesa (Prestito gratuito Logrones)

Alvaro Gimenez (Prestito gratuito Maiorca)

Bobby Adekanye (Rientro alla Lazio dal prestito)

Sergio Gonzalez (prestitop gratuito al Tenerife)

Eibar

Acquisti

Alex Garcia (gratuito dalla Dinamo Bucarest)

Cessioni

Damian Kadzor (prestito oneroso 150.000, dall’Alanyaspor)

Josè Antonio Martinez (dal Dallas)

Roberto Olabe (prestito gratuito al Tondela)

Alaves

Acquisti

Facundo Pellistri (Prestito gratuito dallo United)

Inigo Cordoba (prestito gratuito dall’Athletic Bilbao)

Cessioni

Adrian Marin (Gratuito al Granada)

Tomas Tavares (rientro al Benfica dal prestito)

Huesca

Acquisti

Vavro (Prestito gratuito dalla Lazio)

Damiàn Musto (ritorno dal prestito all’Internacional)

Cessioni

Kelechi Nwakali (prestito gratuito Alcorcòn)

Celta Vigo

Acquisti

Augusto Solari (Definitivo, 500.000 euro, dal Racing Club)

Facundo Ferreyra (gratuito dal Benfica)

Aaron Martin (prestito gratuito dal Magonza)

Cessioni

Okay Yokuslu (prestito gratuito al West Bromwich Albion)

Lucas Olaza (rientro al Boca dal prestito)

Elche

Acquisti

Johan Mojica (prestito gratuito dall’Atalanta)

Paulo Gazzaniga (prestito gratuito dal Tottenham)

Cessioni

Youssouf Koné (fine del prestito dal Lione)

Diego Rodriguez (Fine prestito dal Defensa Y Justicia)

Jelison Lucumi (svincolato)

Juan Sanchez Mino (Svincolato)

