Calciomercato Lazio, si opera anche Luiz Felipe: torna a marzo. Idea Sokratis

Luiz Felipe dovrà operarsi alla caviglia destra e sarà costretto, probabilmente, a uno stop di due mesi. Questo il responso del professor Mueller-Wolfarth, che ha visitato il difensore brasiliano in Germania, subito dopo il derby della capitale.

Luiz Felipe si porta dietro gli strascichi di un infortunio alla caviglia rimediata durante una amichevole disputata lo scorso 12 settembre. In questi mesi il difensore biancoceleste si è sottoposto a delle terapie conservative che gli hanno comunque permesso di scendere in campo collezionando un buon bottino di presenze (14 tra campionato e coppe). L’intervento alla caviglia non può, però, essere più procastrinato e ora Luiz Felipe dovrà fermarsi ai box.

Infortunio Luiz Felipe: la Lazio piomba su Sokratis

L’infortunio di Luiz Felipe costringe la Lazio ad intervenire sul mercato. È Sokratis Papastathopoulos il nome nuovo per la difesa biancoceleste. L’esperto centrale greco, un passato anche tra le file del Milan e del Genoa, ha rescisso il proprio contratto con l’Arsenal e può arrivare a zero. Da valutare un suo eventuale ingaggio, che garantirebbe ad Inzaghi un’alternativa di spessore nel reparto arretrato, al netto di una condizione atletica da valutare attentamente. Vedremo come si muoverà Tare nei prossimi giorni, ricordando che, per l’ingaggio dei parametri zero, si può sforare anche la data del 31 gennaio, termine ultimo per finalizzare gli acquisti del mercato invernale.

