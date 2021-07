Calciomercato Lazio: Sarri vuole Callejon

La dirigenza biancoceleste è pronta a regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri un’altra pedina importante per una rinnovata Lazio.

Si tratta di un fedelissimo del tecnico toscano, José Callejon, attaccante esterno attualmente alla Fiorentina con la quale, però, non ha decisamente brillato ed entusiasmato come nei suoi trascorsi napoletani (7 anni totali con i partenopei di cui tre con Sarri alla guida) proprio con Sarri in panchina, momenti dove ha fatto vedere le sue prestazioni migliori.

Callejon in maglia viola – fonte: profilo Twitter Fiorentina

Il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2022 ma la Lazio è pronta a giocarsi il tutto per tutto ed avere subito lo spagnolo nella capitale, così da rinforzare ancora la nuova rosa biancoceleste.

Ricordiamo che la Lazio sarà impegnata su diversi fronti e punta sicuramente a far bene ovunque, panorama europeo compreso. Callejon conosce a menadito la filosofia calcistica dell’allenatore ex Juve e questo non può che essere un grande punto a favore suo e della nuova Lazio che pian piano prende forma.

Alla corte di Sarri potrebbe quindi arrivare un altro fedelissimo, dopo l’approdo, nei giorni scorsi, di Hysaj, anche lui valorizzato al massimo dal tecnico toscano, sempre a Napoli.

Una cosa da non sottovalutare, comunque, è l’età del giocatore che ha ormai raggiunto le 34 primavere non potendo più, forse, garantire una certa continuità di gioco e prestazioni. Tatticamente parlando, Callejon costituirebbe l’alternativa, nel tridente d’attacco, a Felipe Anderson.

Alla Fiorentina, come detto, lo spagnolo non ha trovato il giusto spazio e l’arrivo del tecnico Vincenzo Italiano potrebbe metterlo definitivamente ai margini del progetto gigliato. L’accordo per il trasferimento, sponda calciatore, sembra essere stato tranquillamente trovato ma ora bisognerà intavolare una trattativa con l’eccentrico Presidente viola Commisso.

Come di consueto, continueremo a monitorare l’evoluzione di questa bollente pista di calciomercato.

