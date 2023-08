Calciomercato Lazio: presi Isaksen e Kamada

Calciomercato Lazio: trattativa in chiusura per Isaksen e pressing decisivo per Kamada, i biancocelesti puntano a concludere entrambe le trattative entro la prossima settimana.

Daichi Kamada – StadioSport.it

Dopo il grande polverone che si era alzato nei giorni scorsi in casa Lazio in merito alle voci che vedevano Maurizio Sarri pronto a presentare le dimissioni da tecnico biancoceleste, poi prontamente smentite dal presidente Claudio Lotito, la società è pronta ad assestare altri due colpi di mercato. La Lazio, infatti, sarebbe pronta a chiudere l’operazione del giovane attaccante danese, Gustav Isaksen. Il classe 2001 di proprietà del Midtjylland avrebbe già trovato l’accordo con la società biancoceleste sulla base di un contratto quinquennale. Lotito, dunque, punta a chiudere già nelle prossime ore con la società danese per il cartellino del calciatore, per il quale i biancocelesti verseranno ben 12 milioni di euro.

L’operazione tra le due parti sembra essere oramai agli ultimi dettagli, la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì prossimo, giorno in cui il calciatore sarà atteso a Formello per le visite mediche e la successiva firma sul contratto.

La Lazio, però, non si ferma e aumenta il pressing anche su Daichi Kamada, il centrocampista giapponese oramai svincolato dallo scorso 30 giungo era stato accostano prima al Milan e poi all’Inter senza mai riuscire ad arrivare in nessuno dei due club. Lotito aveva già precedentemente sondato la pista del calciatore nelle scorse settimane, senza mai andare oltre un timido sondaggio a causa dell’elevato ingaggio del calciatore. A sbloccare un nuovo affondo laziale nelle ultime ore, però, è stato lo sponsor tecnico del club Mizuno, il quale insieme ad altri sponsor avrebbe deciso di contribuire allo sborso di una parte dell’ingaggio del giapponese, fattore che avrebbe sbloccato di fatto la trattativa.