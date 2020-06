Calciomercato Lazio, operazione da 135 milioni: offerta faraonica del Newcastle per Immobile

Giungono notizie preoccupanti dall’Inghilterra per ciò che riguarda il calciomercato Lazio. Il Newcastle avrebbe messo nel mirino Ciro Immobile, attaccante principe della squadra biancoceleste e del Campionato, capace di mettere a segno la bellezza di 27 gol in 26 presenze di Serie A. Più di un gol a partita, cifre che cofermano l’indiscutibile killer instinct di un attaccante capace di vincere la classifica marcatori già in due precedenti occasioni.

Immobile è ormai una vera e propria bandiera della Lazio che lo ha accolto quattro stagioni fa dopo alcune esperienze delufdenti all’estero con le maglie di Borussia Dortmund e Siviglia. Diventato sin da subito un punto di riferimento imprescindibile per la rosa di Simone Inzaghi, Immobile ha ripagato subito la fiducia con 116 gol in 167 presenze complessive, andando puntualmente in doppia cifra. Fra la città e l’attaccante napoletano si è ormai creato un idillio che si riflette anche nelle volontà del Presidente Lotito. Il patron biancoceleste ha infatti messo in conto il rinnovo con il suo numero 17 che dovrebbe estendere il proprio contratto fino al 2025 (l’accordo attuale scade nel 2023) a cifre da vero top player per gli standard della Lazio: 4 milioni di euro.

Ciro Immobile – Fonte immagine: Sportsnet.ca

Ora il calciomercato Lazio potrebbe essere scosso dal “terremoto” Newcastle che, fresco di passaggio di proprietà nelle mani del principe ereditario arabo Bin Salman, vuole costruire una grande squadra per competere ad alti livelli sin da subito. Secondo la Gazzetta dello Sport il club bianconero avrebbe avanzato un’offerta da 55 milioni a Lotito per portare Immobile oltremanica.

Non è finita: al giocatore sarebbero stati offerti otto milioni a stagione per i prossimi cinque anni. 80 milioni lordi che, sommati al prezzo per l’acquisto, fanno una cifra complessiva di 135 milioni. Un’operazione monstre che, se confermata, dimostrerebbe le garndi ambizioni che nutre il Newcastle. Bisognerà capire se la Lazio accetterà di cedere il proprio bomber e se quest’ultimo vorrà lasciare la Capitale dove ormai pare aver trovato un contesto ideale.

