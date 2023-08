Calciomercato Lazio, Isaksen ha stregato Sarri: in arrivo il secondo colpo di Lotito

Gustav Isaksen con la maglia del Midtjylland – stadiosport.it

Il tanto atteso incontro tra mister Sarri e il presidente Lotito c’è stato. Per una Lazio ancora piu’ competitiva, dal Midtiylland sta per arrivare l’esterno offensivo Gustav Isaksen.

Mister Sarri è rimasto stregato e ha convinto il presidente Lotito a dare una accelerata al calciomercato della Lazio. Secondo Sky Sport, dal Midtiylland, squadra danese incrociata nella passata stagione in Europa League, è pronto a raggiungere la capitale Gustav Isaksen.

Per convincere Isaksen a vestire la maglia della Lazio, si parla di un contratto quinquennale a 1.5 milioni a stagione, il presidente Lotito dovrebbe aver presentato un offerta intorno ai 10 milioni, con tanto di bonus e forse una percentuale sulla futura rivendita.

Isaksen è profilo giovane, classe 2001, di sicuro avvenire che l’anno scorso ha fatto impazzire la retroguardia della Lazio. Un esterno d’attacco con il fiuto da goal, 22 reti in 45 presenze in tutte le competizioni, con un cambio passo da mettere in ginocchio le difese e fornire assist, ben 9, la vera specialità della casa.

Isaksen, mi ritorni in mente: Sarri folgorato

Nella passata edizione dell’Europa League, la Lazio ha incrociato il Midtiylland due volte. Se qualcosa va ricordato, non certo il risultato, 5-1 a favore dei danesi, un biondino sicuramente è rimasto impresso nella mente di mister Sarri. Le sue giocate, le sue accelerazioni misero in difficoltà la retroguardia laziale. Quel giovane ha un nome e cognome: Gustav Isaksen.

Isaksen in quella partita fu in assoluto il grande protagonista. Traversa, 2 rigori procurati, goal, accelerazioni, un vero incubo per la difesa della Lazio. Sarri di certo nel sua taccuino si è segnato quel nome, e da quel mi ritorni in mente, Lotito è passato all’azione.

Isaksen andrà a completare il blocco dei laterali offensivi della Lazio. Un esterno d’attacco che può giocare sia a destra che a sinistra. Non sarà Berardi che era stato richiesto da Sarri, ma il profilo è interessante e di sicuro avvenire. Secondo colpo di calciomercato da parte di Lotito, e secondo gli ambienti vicini ai biancocelesti, dovrebbe essere solo l’inizio. L’appetito vien mangiando, chissà se il presidente avrà modo di pranzare con un bel piatto di pasta ai Ricci. Per ora il prezzo è alto, ma se vuoi mangiare bene e in Champions vuoi ritornare, non rimane che pagare.