Calciomercato Lazio Gennaio 2023: obiettivi per gli acquisti e possibili cessioni

Calciomercato Lazio: la Lazio di Maurizio Sarri si appresta a riprendere il campionato il 4 gennaio, con i biancocelesti impegnati nella sfida contro il Lecce.

Calciomercato Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare sul terreno di gioco, nella prima partita in programma al Via del Mare di Lecce. I biancocelesti hanno finalmente ritrovato Ciro Immobile che nella ultima parte di campionato aveva accusato un infortunio che lo aveva portato a star fuori diverse settimane. La Lazio quest’anno sembra del tutto intenzionata a lottare fino alle ultime gare di campionato per accaparrarsi un piazzamento Champions. Già dalla sessione di calciomercato estiva si era percepita una certa ambizione da parte del club di voler puntare ad un qualcosa in più rispetto agli altri anni. Gli acquisti di Romagnoli, Casale, Marco Antonio, Provedel, Vecino e Cancellieri hanno apportato un grande innesto di solidità e qualità alla rosa biancoceleste. Tuttavia, sono emerse anche alcune lacune dalla prima parte di campionato, come la mancanza di un vice Immobile all’altezza del bomber italiano. Resterà da capire, dunque, come lavorerà la dirigenza della Lazio sul calciomercato invernale.

Lazio chi compri a gennaio 2023?

Sicuramente, come già accennato, la Lazio ha come primo obiettivo quello di trovare il giusto profilo che possa sopperire alle eventuali assenze di Ciro Immobile e sembra che la dirigenza biancoceleste abbia individuato in Kevin Lasagna il giocatore giusto per questo ruolo. Un altro ruolo per il quale Maurizio Sarri si aspetta un rinforzo è quello del terzino destro, con i biancocelesti che hanno intavolato una trattativa per il terzino tedesco del Borussia Dortmund Nico Schulz. La trattativa sembra esser sul piede di decollare e potrebbe diventare il primo innesto del calciomercato di gennaio.

Lazio chi vendi a gennaio 2023?

Se in entrata la Lazio lavora su degli acquisti mirati da fare per rinforzare dei singoli ruoli, dall’altra parte il mercato in uscita dei biancocelesti sembra essere molto più frenetico, infatti, il nome di Luis Alberto sarebbe finito nel mirino del Sivilla di Monchi, che dopo la quasi definitiva rescissione contrattuale del contratto di Isco starebbe valutando l’acquisto dell’altro spagnolo Luis Alberto. Altro nome in uscita è quello del portiere Maximiano, che sembra già arrivato al momento di dover dire addio dopo appena 6 mesi dal suo arrivo. La Lazio nella sessione estiva aveva sborsato ben 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del portiere ex Granada, prestazioni che non sono mai arrivate. Dopo la prima partita nella quale il portiere ha rimediato un’espulsione, il titolare dalla squadra è diventato Provedel. Sul portiere ci sarebbe ancora una volta il Siviglia che oramai, quasi orfana di Bounou, autore di un eccellente mondiale, che avrebbe attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, ha individuato nel portiere della Lazio il giusto profilo per sostituire il portiere marocchino.