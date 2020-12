Calciomercato Lazio, Caicedo ha chiesto la cessione: ci pensa l’Inter?

Calciomercato Lazio: Felipe Caicedo avrebbe chiesto la cessione. Sull’ecuadoriano ci sono la Fiorentina di Cesare Prandelli e l’Inter di Antonio Conte.

I tifosi laziali sicuramente lo adorano, soprattutto per i gol contro Juventus e Zenit San Pietroburgo che hanno permesso ai biancocelesti di agguantare due pareggi che sembravano irraggiungibili. Felipe Caicedo è davvero l’uomo della provvidenza dalle parti di Formello: pochi minuti giocati, ovviamente pochi gol, ma tutti pesantissimi. Un rapporto minuti giocati-gol segnati da far invidia a molti.

Calciomercato Lazio: Caicedo piace a Fiorentina ed Inter.

Doveva andare in Qatar in estate, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Muriqi è arrivato lo stesso, ma l’ex Espanyol non ha comunque perso il suo ruolo di vice Immobile. Il punto è che ora la Lazio ha un attaccante in più a bilancio e la necessità è quindi quella di alleggerire il peso del monte ingaggi. In tal senso, la via più facilmente percorribile è proprio quella che porta alla cessione di Caicedo che piace tanto alla Fiorentina di Cesare Prandelli e all’Inter di Antonio Conte.

I viola puntano forte sul classe ’88 che in riva all’Arno avrebbe il posto da titolare garantito, ma i nerazzurri del tecnico leccese non mollano la presa su quello che sarebbe un vice Lukaku di tutto rispetto. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno agli 8 milioni, resta solo da capire quale destinazione sceglierà Caicedo: il romantico Artemio Franchi o l’immenso San Siro?

