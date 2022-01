Calciomercato Juventus: accordo con la Fiorentina per Vlahovic

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per Vlahovic? Si parla di un affare da 75 milioni.

La Juventus punta forte su Dusan Vlahovic: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da diverse fonti, la società bianconera avrebbe messo sul piatto 60 milioni più bonus. Cifra vicina ai 70 richiesti dalla Fiorentina per lasciar partire il giocatore già in questa sessione di mercato.

70 milioni era stata l’offerta presentata un paio di settimane fa dall’Arsenal, che si era spinto a proporre a Vlahovic uno stipendio da 10 milioni, ma che il serbo ha declinato. Nella sua testa solo la Juventus, che ieri lo avrebbe raggiunto a Firenze attraverso i propri intermediari, convincendolo a trasferirsi sotto la Mole con una proposta da 7 milioni netti per i prossimi quattro anni.

L’operazione dovrebbe essere finanziata dall’uscita di un centrocampista: Bentancur (che piace all’Aston Villa) e Arthur (nel mirino dell’Arsenal) sono i principali indiziati a lasciare la corte di Allegri. Il brasiliano, in particolare, potrebbe lasciare per i prossimi 18 mesi, andando a Londra in prestito con diritto di riscatto.

L’apertura nei confronti della Juventus è arrivata anche attraverso le parole del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradé: “Per Vlahovic abbiamo ricevuto offerte importanti. Siamo pronti anche a sederci attorno a un tavolo per ridiscutere il rinnovo, ma dai suoi agenti non abbiamo ricevuto alcun segnale in tal senso. Restiamo aperti a qualsiasi opzione in questa sessione di mercato, anche alla Juventus. Non possiamo permetterci di perdere il giocatore a parametro zero“.

Il contratto di Vlahovic scade infatti nel giugno del 2023 e, dacché il rinnovo appare un’utopia, la Fiorentina, dovesse tirare troppo sul prezzo, rischierebbe di ritrovarsi il prossimo anno con un giocatore in scadenza, in grado di liberarsi a parametro zero e firmare con qualsiasi altro club.

Il serbo, da molti considerato insieme ad Haaland l’attaccante classe 2000 più forte al mondo, rappresenta un patrimonio per la società toscana. Dalla sua cessione arriveranno i soldi per potenziare ulteriormente la squadra e tentare l’assalto all’Europa.

Aggiornamento ore 13:00: accordo Fiorentina-Juventus raggiunto?

Importanti novità emergono dalla trattativa in corso di svolgimento: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, rilanciate negli ultimi minuti da Sky Sport, il DS Cherubini avrebbe messo sul piatto della dirigenza “Viola” 75 milioni di euro. Una cifra che dovrebbe aver fatto crollare le ultime resistenze della squadra gigliata e indurla a cedere il serbo nelle prossime ore.

La Juventus torna così ad essere protagonista centrale del calciomercato, acquista uno dei centravanti più forti d’Europa, e getta le basi per un prossimo futuro nuovamente ai vertici.

In attacco, l’ingresso di Vlahovic vuol dire porte aperte all’addio di Alvaro Morata: lo spagnolo, corteggiato dal Barcellona, è atteso ad un incontro con la società, alla presenza dei suoi agenti, per definire il proprio futuro.

Migliori Bookmakers AAMS