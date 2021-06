Calciomercato Juventus: Tielemans alternativa a Locatelli

La Juventus torna sulle tracce di Tielemans. Il giovane centrocampista belga ha stupito con la maglia del Leicester, ed ora è pronto al grande salto verso un top club.

Anche Youri Tielemans tra gli obiettivi per il centrocampo della Juventus. Il giovane fuoriclasse belga, 24 anni appena compiuti, ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con il Leicester (coronata da nove goal), ed ora è pronto a spiccare il grande salto verso un top club.

Si sarebbe fatta avanti la Juventus del neo DS Cherubini, offrendo al ragazzo un contratto da cinque milioni netti a stagione. Un ingaggio che difficilmente il belga potrà rifiutare, anche perché il suo accordo col Leicester scade il 30 giugno del 2023, ma le trattative per il rinnovo si sono ormai arenate. Tielemans vuol essere protagonista ad altissimi livelli e la Juventus, che ha tra i suoi obiettivi vincere la Champions, può offrirgli una simile prospettiva.

Il suo acquisto aggiungerebbe grande qualità alla mediana di Massimiliano Allegri, ma renderebbe più complicato l’inserimento di Locatelli in rosa, sia per un doppio investimento piuttosto oneroso, sia perché i due giocatori hanno caratteristiche molto simili. Eppure Locatelli ha dimostrato di essere un elemento molto duttile, capace di disimpegnarsi bene sia davanti alla difesa che da mezzala, motivo per il quale il suo acquisto non precluderebbe a priori la coesistenza con Tielemans.

Staremo a vedere. Cherubini sta lavorando alacremente nei nuovi panni di direttore sportivo e punta a mettere a disposizione di Allegri una rosa ampia, competitiva e che possa garantirgli più soluzioni tattiche.

