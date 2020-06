Calciomercato Juventus: spunta lo scambio Higuain-Dzeko con la Roma

La Juventus sta pensando di offrire Higuain alla Roma per portare Dzeko al Torino, con l’ingaggio del bosniaco che non sarebbe più sostenibile per i giallorossi.

Nuova ipotesi di scambio tra Juventus e Roma che nelle ultime settimane stanno studiando altre trattative sulla falsariga Spinazzola-Pellegrini della passata stagione. Stavolta lo scambio riguarderebbe il reparto offensivo e sul tavolo ci sarebbero i nomi di Higuain e di Dzeko.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tale trattativa non è più impensabile come un tempo. La Juventus, infatti, già in passato era interessata al bosniaco della Roma, ma allora il club giallorosso fece muro. Stavolta, invece, la Roma deve vendere e l’ingaggio di Dzeko sembra non essere più sostenibile.

A Roma, il bosniaco guadagna 7 milioni a stagione, uno stipendio che la Roma non può più garantirgli visti i problemi economici del club giallorossi inflitti dal Coronavirus. Il club giallorosso, racconta il quotidiano milanese, deve fissare il tetto massimo di stipendio a 3 milioni per alleggerire i costi.

La Juventus sembra ormai intenzionata a liberarsi di Higuain ed i bianconeri potrebbero offrire proprio il Pipita ai giallorossi. L’unica difficoltà che ci potrebbe essere nella trattativa sarebbe l’ingaggio dell’attaccante argentino che per approdare alla Roma dovrebbe ridurselo drasticamente.

La sensazione è che Juventus e Roma continueranno a parlare anche nelle prossime settimane ed è probabile che quantomeno una nuova operazione di scambio possa andare in porto. Non è da escludere che i bianconeri possano prendere Dzeko senza offrire Higuain, con l’argentino che potrebbe essere ceduto ad un’altra squadra.

