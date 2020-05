Calciomercato Juventus: spunta l’ipotesi DC United per Higuain

Sempre più vicino l’addio del Pipita a fine stagione, probabile soluzione in MLS.

Gonzalo Higuaín

Che il rapporto tra l’argentino e la società torinese non sia idilliaco è cosa nota, ora però le voci su un probabile addio del 21 della Juventus si fanno davvero incessanti.

Resta da chiarire quale sia la soluzione più plausibile per il numero 21 bianconero, vicino ai 33 anni e con il desiderio, neanche tanto celato, di avvicinarsi alla mamma malata, si è caldeggiata quindi l’ipotesi di un ritorno al River Plate; visto il desiderio del giocatore di concludere lì la sua carriera, ma l’ingaggio del giocatore (7 milioni netti a stagione) risulta alquanto proibitivo per il club di Buenos Aires.

Prende corpo in queste ore l’ipotesi MLS con due club sulle sue tracce: il DC United, dove milita il fratello Federico come trequartista; e i Los Angeles Galaxy che da gennaio hanno affidato la guida tecnica a Guillermo Barros Schelotto ex tecnico del Boca Juniors.

Sarebbe proprio il fratello a cercare di convincere il Pipita a sposare l’idea della MLS, forte della sua lunga esperienza negli “States”.

