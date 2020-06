Calciomercato Juventus: si pensa allo scambio Pjanic-Paredes con il PSG

La Juventus ha rimesso gli occhi su Leandro Paredes del PSG viste le difficoltà per arrivare a Jorginho ed Arthur. Ai parigini potrebbe essere offerto Pjanic come pedina di scambio.

Continua la caccia ad un nuovo regista per la Juventus che incassato il no di Arthur e viste le difficoltà nella trattativa per riportare Jorginho in Italia si sta guardando intorno. Nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Leandro Paredes, giocatore già seguito dal club campione d’Italia negli scorsi anni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Leandro Paredes sarebbe balzato in pole position per diventare il nuovo regista bianconero. Il no di Arthur del Barcellona e le richieste troppo alte del Chelsea per Jorginho, racconta il quotidiano piemontese, avrebbero spinto Paratici a riprendere i contatti con il PSG.

Il piano della Juventus per convincere il club parigino a cedere il giocatore sarebbe quello di offrire Miralem Pjanic oltre ad un conguaglio economico. Il bosniaco piace molto a Parigi e dovesse arrivare un’offerta del genere il Paris Saint-Germain la prenderà di certo in considerazione.

Il successo della trattativa, però, dipenderà anche e soprattutto dalla volontà di Pjanic. Il bosniaco ha sempre espresso la voglia di restare a Torino e bisognerà vedere se accetterà un trasferimento al Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda il lato economico, la Juventus non dovrebbe avere problemi con l’ingaggio di Paredes, in linea con il nuovo tetto stipendi bianconero. Anche tatticamente l’affare sarebbe positivo per la Juventus, visto che oltre che da regista, il giocatore argentino può essere anche impiegato più avanti, avendo iniziato la carriera come centrocampista offensivo.

