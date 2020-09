Calciomercato Juventus: si lavora allo scambio Douglas Costa-Thiago Alcantara con il Bayern Monaco

La Juventus sta studiando un possibile scambio con il Bayern Monaco con i bianconeri pronti ad offrire Douglas Costa per arrivare a Thiago Alcantara. Sul brasiliano naturalizzato spagnolo c’è anche l’interesse di Liverpool e Barcellona.

Che alla Juventus piaccia Thiago Alcantara non è un segreto. I bianconeri hanno sempre seguito con molto interesse le prestazioni del giocatore della nazionale spagnola che intriga e non poco la dirigenza bianconera. Dopo averlo sondato a lungo, la Juventus sarebbe pronta a lanciare una prima offensiva per avere il calciatore.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i bianconeri sono al lavoro per uno scambio con il Bayern Monaco. Sul piatto, oltre Thiago Alcantara, la Juventus è decisa a mettere Douglas Costa che non rientra nei piani di Pirlo per la nuova stagione, nonostante abbia giocato l’amichevole di oggi contro il Novara.

Tra i due club ci sarebbe già un accordo sulla valutazione dei giocatori, con entrambi valutati circa 30 milioni di euro e si tratterebbe di uno scambio alla pari. il centrocampista spagnolo farebbe comodo a Pirlo, mentre per Douglas Costa sarebbe un ritorno in Baviera dopo l’esperienza fatta dal 2015 al 2017.

La concorrenza per Thiago Alcantara, tuttavia, non manca e la Juventus dovrà vedersela con Barcellona e soprattutto Liverpool. I Reds sono da qualche settimana in contatto con il club tedesco per ottenere il giocatore ed al momento sono in vantaggio sui bianconeri.

La sensazione è che la Juventus affronterà la questione centrocampista solo dopo aver risolto quella relativa all’attaccante. Al termine della sfida vinta contro il Novara oggi, il neo tecnico Andrea Pirlo ha dichiarato come spera di avere il suo nuovo bomber il più presto possibile.

