Calciomercato Juventus: si lavora allo scambio Alex Sandro-Emerson Palmieri con il Chelsea

Juventus e Chelsea stanno lavorando ad uno scambio di terzini sinistri tutto brasiliano, con Alex Sandro diretto a Londra mentre Emerson Palmieri tornerebbe in Italia dopo due anni.

Che alla Juventus piaccia Emerson Palmieri è ormai risaputo. Il terzino sinistro brasiliano del Chelsea è stato uno dei giocatori tenuti più d’occhio dalla Juventus anche lo scorso anno ed anche Sarri è un suo estimatore. I bianconeri vogliono portarlo a Torino il prossimo anno e sono pronti ad offrire ai Blues Alex Sandro.

Il terzino della Juventus ha molto mercato in Premier League ed il Chelsea è una delle squadre interessate al calciatore. Il club inglese è in buoni rapporti con la Vecchia Signora ed uno scambio abbastanza equo tra le due squadre è un’ipotesi da tenere in considerazione.

Quando si parla di calciomercato, però, bisogna tenere d’occhio qualsiasi variabile ed in questo caso la variabile è rappresentata da Alex Telles del Porto. Il brasiliano ex Inter piace molto al Chelsea, alla Juventus ed al PSG ed il suo futuro sarà importante per capire se tale scambio possa essere fattibile.

Nel caso in cui Telles dovesse approdare al Chelsea, la Juventus potrebbe dover rinunciare allo scambio, cercando di acquistare direttamente Emerson Palmieri senza contropartite. Nel caso contrario, sarebbe meno complesso riportare il brasiliano naturalizzato italiano nel nostro campionato.

La Juventus, tuttavia, deve fare attenzione all’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la società nerazzurra è interessata all’oriundo del Chelsea, giocatore molto apprezzato da Antonio Conte. Potrebbe dunque profilarsi l’ennesima sfida sul mercato tra le due eterne rivali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS