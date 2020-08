Calciomercato Juventus: si lavora alle rescissioni di Higuain e Khedira. Verso la cessione anche Perin e Rugani

La Juventus è intenzionata a rescindere i contratti di Gonzalo Higuain e di Sami Khedira per svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Anche Perin e Rugani dovrebbero presto lasciare la squadra.

Dopo la risoluzione del contratto di Matuidi, la Juventus ha intenzione di perseguire questa strada anche con Gonzalo Higuain e Sami Khedira. I due giocatori sono fuori dal progetto di Andrea Pirlo e sono destinati a lasciare il club bianconero nei prossimi giorni.

I due giocatori non hanno intenzione di lasciare la Juventus, ma il club bianconero è deciso nello svecchiare la rosa e, vista la mancanza di offerte, è pronto a rescindere i contratti. La Juventus è anche disposta a pagare una buonuscita ad entrambi i giocatori pur di alleggerire il monte ingaggi.

Per Higuain il futuro prossimo potrebbe essere la MLS. Il Pipita ha dichiarato come gli piacerebbe giocare negli Stati Uniti e potrebbe quindi seguire la strada presa da Matuidi. Escluso, invece, un ritorno al River Plate, come affermato dallo stesso Higuain. Ancora da decifrare, invece, il futuro di Khedira, la cui condizione fisica lascia perplesse più di una squadra.

Higuain e Khedira non sono gli unici due giocatori più vicini a lasciare la Juventus. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità anche riguardo al futuro di Mattia Perin. Il portiere, che ha passato l’ultima stagione in prestito al Genoa, piace all’Atalanta ed è finito nel mirino del neopromosso Fulham.

In partenza anche Daniele Rugani, con il difensore voglioso di giocare titolare nell’anno che porta all’Europeo. Al momento, però, non ci sono offerte concrete sul tavolo e non hanno trovato conferme le voci dalla Spagna che parlavano di uno scambio con Bellerin dell’Arsenal.

