Calciomercato Juventus: sfida alla Fiorentina per Veron

Juventus e Fiorentina guardano in Brasile per l’attaccante del futuro. Il giocatore del Palmeiras, Gabriel Veron potrebbe essere il profilo adatto, ma il prezzo è alto.

Gabriel Veron, 18 anni, attaccante brasiliano del Palmeiras

La dirigenza bianconera si sta muovendo, in queste ultime ore, per andare a caccia di un possibile nuovo gioiello da abbinare ai propri talenti del futuro. Il ringiovanimento della rosa torinese è già in atto dallo scorso anno quando, con l’uscita in Champions per mano del Lione e l’esonero di Sarri, il presidente Agnelli dichiarò un cambiamento di rotta nella filosofia societaria.

A De Ligt, Demiral e Bentancur si sono aggiunti Chiesa, Kulusevski e McKennie ma, nella nuova linea verde, manca una punta.

Il profilo giusto potrebbe arrivare dal brasile e si tratta del classe 2002 Gabriel Veron, attualmente in forze al Palmeiras. In patria, Veron, è considerato uno dei talenti di maggior qualità del calcio sudamericano e i numeri di quest’anno sembrano dare ragione al campioncino carioca.

7 gol in 13 partite e tantissima voglia di dimostrare il suo valore, il ragazzo, di soli 18 anni, è già sulla bocca di tutti.

Oltre la concorrenza estera, rappresentata specialmente dal Manchester United e l’Arsenal, la Juve dovrà stare attenta anche al possibile inserimento della Fiorentina.

I viola non vivono un grande periodo e, nonostante innesti di grande esperienza, non riescono a trovare la quadratura tattica e tecnica. Gran parte dei problemi dei gigliati provengono da un attacco assolutamente incapace di regalare gol e punti alla squadra ed è per questo che l’ennesima scommessa brasiliana non fa paura a Pradè e Antognoni.

Ciò che può far timore è la base con cui bisognerebbe imbastire la trattativa che parte da 25 milioni a salire. Cifre che la Fiorentina difficilmente spende per un singolo giocatore ma potrebbe convincere il ragazzo assicurandogli un posto fisso da titolare, cosa che le big d’Europa non possono garantire.

La lotta è serrata e il giovane Gabriel Veron è al centro del mercato.

