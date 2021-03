Calciomercato Juventus: Ronaldo rimarrà in bianconero, ecco chi andrà via

Ecco le prospettive di calciomercato della Juventus al termine di questa stagione. Al di la se sarà vittoriosa o fallimentare laJuventus dovrà liberarsi di chi ha deluso le aspettative. Molti parlano di abbassare i costi ma ciò non significa privarsi di Cristiano Ronaldo.

Analizzando la rosa juventina, al momento i giocatori che meriterebbero di lasciare Torino sono sicuramente: Bernardeschi (4 milioni/anno), Ramsey e Rabiot (entrambi 7 milioni/anno).

Per quanto riguarda Bernardeschi, questa è la quarta stagione in bianconero e nonostante una buona prima annata, le successive sono state un disastro (unica nota positiva la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico a marzo 2019).

Il suo ruolo naturale sarebbe quello di ala destra offensiva e in questa posizione ora abbiamo Chiesa e Kulusevski, con Cuadrado che a volte viene portato in avanti lasciando dietro Danilo. Quest’anno Pirlo l’ex Fiorentina lo sta utilizzando come esterno sinistro a tutto campo, con continue prestazioni che non lasciano spazio ad un’improbabile rinascita.

Discorso simile sia per Ramsey che per Rabiot, entrambi alla loro seconda stagione in bianconero. Hanno deluso, ci si aspettava molto di più.

Il gallese è colpito spesso da infortuni e non è mai riuscito a finire una partita intera.

Il francese ha continue prestazioni altalentanti, più insufficienti che sufficienti. Ci ricordiamo solamente del golasso contro il Milan l’estate scorsa.

Tutti e due hanno ancora 2 anni di contratto davanti ovviamente sempre a 7 milioni di euro l’anno a testa.

Se Paratici riuscisse a cedere sia il Gallese che il Francese, risparmieremmo 28 mln di euro netti di ingaggio nei prossimi 2 anni.

Questi soldi si potrebbero investire per clamoroso ritorno di Pogba (magari con lo zampino di Mino Raiola). Certo i costi sarebbero molto alti, però il francese è scontento a Manchester e ha voglia di tornare a Torino, dove ha lasciato molti amici.

Molto più difficile l’operazione Milinkovic Savic data la difficoltà nel trattare con Lotito.

Gli altri nomi per la mediana sono Locatelli (corteggiato da vari club di Serie A e non) e il francese Aouar.

Cedendo solamente i 3 sopra citati, risparmieremmo 18 mln netti all’anno.

Il problema della Juve non è lo stipendio di CR7 (che porta moltissima visibilità e vendite di magliette nel mondo, oltre ai tanti gol), ma tenere giocatori strapagati che stanno facendo male.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS