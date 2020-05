Calciomercato Juventus: Raul Jimenez grazie a Cristiano Ronaldo?

La Juventus ha messo nel mirino Raul Jimenez del Wolverhampton, con l’attaccante messicano che ha lo stesso agente di Cristiano Ronaldo. La presenza del fuoriclasse portoghese potrebbe essere un fattore chiave nella trattativa, ma il club inglese fa muro

Continua la ricerca ad un attaccante per sostituire Gonzalo Higuain in casa Juventus. I bianconeri stanno sondando moltissime piste e nelle ultime ore un nuovo nome è comparso sulla lista di Fabio Paratici: quello di Raul Jimenez, giocatore del Wolverhampton.

L’attaccante messicano classe 1991 sta vivendo il momento più alto della sua carriera in Inghilterra ed ha segnato 22 gol in 44 presenze stagione. In Premier League ha segnato 13 gol in 29 partite, eguagliando il numero di gol segnati lo scorso anno.

La Juventus ci sta pensando e potrebbe avere due vantaggi nella trattativa. Il primo è l’agente del giocatore che non è altri che Jorge Mendes, con il quale i bianconeri stanno cercando di fare altri affari. Il secondo, invece, riguarda naturalmente la presenza di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese è un’icona per tantissimi giocatori e sono molti quelli che sognano di giocare al suo fianco. Il fatto di avere lo stesso agente potrebbe agevolare la Juventus nella trattativa, ma convincere il Wolves non sarà affatto facile.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il club inglese ha deciso di dichiarare come incedibile il calciatore. Il messicano è forse il giocatore più importante della rosa assieme ad Adama Traoré (su di lui c’è il Liverpool) ed il Wolves vuole tenerselo stretto.

Per convincere il Wolves a cedere il giocatore servirà un’offerta davvero indecente e la Juventus sa di non poter fare spese folli quest’anno. Insomma, arrivare a Raul Jimenez non sarà un compito semplice, con la strada che è tutt’altro che in discesa.

