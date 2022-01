Calciomercato Juventus: Ramsey ad un passo dal Crystal Palace, Tottenham su Mckennie, Rabiot piace al Newcastle

Calciomercato Juventus, rumors sul centrocampo: Ramsey è a un passo dal Crystal Palace di Viera. In uscita anche Rabiot e McKennie?

Possibile rivoluzione per ciò che riguarda il centrocampo della Juventus: reparto che, negli anni, ha subito diversi restyling, potrebbe essere ulteriormente modificato dalla finestra di mercato invernale. Quasi nessuno dei mediani bianconeri ha avuto sinora un rendimento soddisfacente, tanto da spingere la società a meditare qualche cessione.

Il primo nome della lista è quello di Aaron Ramsey: il gallese, fuori dall’inizio della stagione per infortunio, piace non poco a Patrick Viera e al suo Crystal Palace. L’ex campione del mondo ha parlato in toni entusiastici di Ramsey definendolo “Giocatore determinante. Col suo pedegree potrebbe aiutare molte squadre in Premier”. Il DS Cherubini annuisce, e prova a piazzare quello che ormai è diventato un esubero. Mai sceso in campo con Allegri, Ramsey percepisce uno stipendio di 7 milioni netti, che la Juventus risparmierebbe volentieri.

Aaron ha già rifiutato un’offerta dalla Premier, via Newcastle, ma il fascino di una figura come Viera potrebbe persuaderlo ad accettare il Crystal.

Ma Ramsey non è l’unico che potrebbe lasciare la Juventus. Sul taccuino dei partenti anche Rabiot: il francese è un irremovibile della formazione di Allegri, ma per l’offerta giusta (circa 15 milioni) potrebbe far spazio in rosa. Contratto in scadenza nel 2023, anche Adrien avrebbe rifiutato un’offerta del Newcastle nelle scorse settimane. Aspetta un top club, intanto pesa sulle casse bianconere per altri 14 milioni lordi.

Per ciò che riguarda Weston McKennie, infine, si è parlato di un eventuale interesse del Tottenham. Fabio Paratici, estimatore del ragazzo, ha offerto uno scambio alla pari con Ndombele per convincere la società bianconera. “No” secco. Ramsey si muoverà per non meno di 30 milioni di euro.

