Calciomercato Juventus: PSG offre 120 milioni per Dybala e arriva Kroos?

Il Paris Saint-Germain pronto ad andare all’assalto di Dybala con un offerta shock, con la cessione dell’argentino che finanzierebbe un grande colpo a centrocampo. Alla Juventus interessa molto il tedesco Toni Kroos.

Nonostante le continue smentite di Fabio Paratici, continuano ad inseguirsi le voci di mercato su Paulo Dybala che viene visto sempre lontano da Torino il prossimo anno. Sull’argentino c’è il forte interesse del Paris Saint-Germain che sembra disposto a tutto pur di avere la Joya.

Secondo il noto sito spagnolo Don Balon, i parigini cambieranno pelle quest’estate con gli addii di Meunier, Thiago Silva e di Cavani e sarebbero pronti ad offrire ben 120 milioni di euro per Dybala. Il ds Leonardo è un suo grosso estimatore e sogna un attacco stellare con l’argentino, Neymar e Mbappé.

La Juventus, come confermato da Paratici nel pre-partita contro l’Atalanta, sta trattando il rinnovo di Dybala (contratto in scadenza nel 2022 ndr.) e reputa fondamentale il giocatore. Tuttavia, questo rinnovo sta tardando e chissà che la Juventus non si faccia ingolosire dai soldi del PSG.

Soldi che potrebbero finanziare un grosso colpo a centrocampo, dove la Juventus ha mostrato evidenti lacune quest’anno. Arthur non basta ed i bianconeri, sempre secondo Don Balon, sono pronti ad andare all’attacco per Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid.

Il giocatore tedesco, seguito spesso dalla Juventus, ha un contratto in scadenza a Giugno 2023, ma avrebbe intenzione di lasciare il Real Madrid a fine anno per provare un’avventura che gli dia stimoli nuovi. Classe 1990, Kroos potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato per la Juventus che piazzerebbe di sicuro un gran colpo a centrocampo.

