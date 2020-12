Calciomercato Juventus: proposto al Lione lo scambio Bernardeschi-Depay, spunta Lammers

È gennaio, mese di calciomercato e di trattative. Mese che serve in particolar modo a quelle squadre che hanno forse sbagliato le proprie strategie estive, e i cui conti, a metà stagione, non tornano. Fra queste, sicuramente la Juventus.

La squadra allenata da Andrea Pirlo si trova bloccata nel limbo tra Europa League e Champions, a girone di andata quasi interamente disputato. Tra chi punta il dito contro il gioco espresso e l’assoluta inesperienza dell’ex regista bresciano nel gestire situazioni così delicate, c’è anche chi si interroga sulle colpe di una società rea di non aver costruito una squadra all’altezza e completa in tutti i suoi effettivi.

Tra le carenze principali che si ravvisano nell’organico bianconero, spicca l’assenza di una punta in grado di segnare con regolarità sottoporta e consentire a Morata di tirare un po’ il fiato.

Per riempire questa falla Paratici si è già messo a lavoro, sondando diversi profili. Nei giorni scorsi è stato accostato alla Juve l’ex Fernando Llorente, ma è sull’olandese Memphis Depay che starebbero convergendo le attenzioni maggiori della società.

Secondo le notizie odierne, la Juventus avrebbe proposto al Lione, club detentore del cartellino di Depay, uno scambio alla pari con Bernardeschi che, ve l’abbiamo già anticipato, è il principale indiziato a dire addio alla causa bianconera.

Difficile che il Lione si privi del suo top scorer per un giocatore che fatica a trovare spazio e continuità. Certo è che Aulas e Agnelli sono in ottimi rapporti da tempo, e questo potrebbe far sì che la trattativa venga comunque approfondita nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, alternativa Lammers

Non dovesse arrivare Depay, che comunque costa non meno di 18 milioni e vuole un posto da titolare, Paratici potrebbe puntare sul giovane Lammers, attaccante che sta faticando a trovare spazio nell’Atalanta. Sette presenze e due gol per lui in questa Serie A, segnati rispettivamente contro Cagliari e Napoli. Poco, comunque, per garantirgli la fiducia assoluta di Gasperini, il quale avrebbe deciso di privarsene.

Si tratterebbe di un vero azzardo per la Juventus, che andrebbe ad investire su un giocatore il cui potenziale non è ancora emerso del tutto. Dipende da quali siano le ambizioni di Paratici e della dirigenza: cercare un rinforzo già pronto e che possa giocarsi il posto da titolare, o prendere una riserva in prospettiva che aggiunga, per il momento, solo quantità alla rosa?

