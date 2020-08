Calciomercato Juventus: preso McKennie, vicino Locatelli, idea Cavani

La Juventus ha in mano Weston Mckennie, centrocampista classe 1998 dello Schalke 04 ed è molto vicina al trovare un accordo con il Sassuolo per Locatelli. In attacco pazza idea Edinson Cavani, ma l’uruguaiano non vorrebbe vestire bianconero per non tradire il suo passato al Napoli.

Colpo a sorpresa per il centrocampo da parte della Juventus che ha chiuso per l’arrivo di Weston McKennie dallo Schalke 04. Il centrocampista americano arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sky, si attende solo il via libera definitivo con le due parti che si sono accordate su tutto. Per il prestito oneroso, la Juventus verserà nelle casse del club tedesco circa 3,5 milioni di euro.

Mckennie è un centrocampista classe 1998 originario del Texas molto duttile, capace di ricoprire tanti ruoli a centrocampo. Il giocatore americano sa giocare come centrale, come trequartista, da interno ed a volte è stato impiegato anche da terzino o attaccante.

Un vero jolly per Pirlo a centrocampo, ma la Juventus non ha intenzione di fermarsi qui. I bianconeri, infatti, sarebbero anche molto vicini a Manuel Locatelli del Sassuolo, nel loro mirino da un bel po’. Il centrocampista ex Milan è gradito da Pirlo e nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro positivo con i neroverdi.

La Juventus non ha ancora fatto offerte ufficiali, ma ha solo sondato la fattibilità dell’operazione e pare che nei prossimi giorni potrebbero esserci dei passi concreti. Per quanto riguarda l’attacco, invece, a Torino sognano Edinson Cavani, svincolatosi a fine stagione dal Paris Saint-Germain.

L’operazione, però, è molto difficile, con El Matador che non se la sentirebbe di vestire la maglia bianconera dopo aver passato gli anni più belli della sua carriera al Napoli. L’uruguaiano è ancora molto legato alla città campana e alla società azzurra ed appare quasi impossibile vederlo con la Juventus.

