Calciomercato Juventus: preso Cambiaso, al Genoa va Dragusin

Calciomercato Juventus, colpo sulle fasce: preso il giovane Cambiaso dal Genoa. Ai rossoblù andrà Radu Dragusin.

La Juventus mette a segno un colpo di mercato in prospettiva: oggi, la società bianconera ha chiuso l’acquisto del giovane Andrea Cambiaso dal Genoa. Il laterale mancino, ex Empoli, viene da una buona prima annata in Serie A, che lo ha visto protagonista con un gol e quattro assist.

La Juventus, in cerca di rinforzi per un ruolo, quello del terzino, che in questi ultimi tre/quattro anni ha rappresentato un punto debole della squadra, ha messo le mani su uno dei migliori prospetti del nostro calcio.

Affare da quattro milioni di euro col Genoa, che riceverà in cambio il cartellino di Radu Dragusin, difensore centrale dal piede destro, che l’ultima stagione l’ha trascorsa a metà tra Sampdoria e Salernitana.

Battuta la concorrenza delle altre big del campionato, specie dell’Inter, che pure aveva effettuato dei sondaggi per il giovane esterno mancino. La Juventus valuterà il da farsi. Probabile che Cambiaso venga mandato in prestito ad una squadra di media classifica (Sassuolo?), per accumulare ancor più esperienza sui campi della massima serie.

Non è da escludere che i bianconeri possano concedergli la chance di giocarsi una maglia. Le fasce restano un autentico cantiere aperto, tanto che nè la posizione di Alex Sandro, nè quella di Luca Pellegrini possono dirsi del tutto sicure.

Qualora entrambi dovessero partire, a fronte di offerte ritenute congrue, Cambiaso potrebbe essere direttamente integrato nella rosa della Juventus, anche se un’eventuale cessione di Sandro spingerebbe la dirigenza piemontese a puntare su un rinforzo di esperienza, già pronto per i palcoscenici internazionali, quale Emerson Palmieri.