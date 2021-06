Calciomercato Juventus: piace Bakker, Tolisso alternativa a Locatelli

La Juventus si muove per dare ad Allegri il centrocampo che sogna. Locatelli è l’obiettivo, ma occhio alle alternative.

Non è una sorpresa che Massimiliano Allegri, l’indomani del suo secondo approdo alla sponda bianconera di Torino, abbia chiesto esplicitamente l’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo e non è una sorpresa che la dirigenza juventina cercherà, in tutti i modi, di accontentare il proprio allenatore.

La prestazione del numero 5 azzurro contro la Svizzera ha riportato i riflettori del calciomercato su Locatelli e la Juventus, nonostante la voglia ferrea di portare a Torino il ragazzo, sta pensando alle possibili alternative.

Nelle ultime ore, è rispuntato, tra i fogli della dirigenza bianconera, il nome di Corentin Tolisso del Bayern Monaco.

Il giocatore francese, classe 1994, non dovrebbe rinnovare con il club tedesco e tra un anno sarebbe disponibile a zero. Allegri gradirebbe l’arrivo del ragazzo del Bayern e l’operazione sembra altamente fattibile.

Tenendo conto che la Juve, specie a centrocampo, dovrà monetizzare per rivoluzionare il reparto, non è scontato che entrambe le trattative possano essere portate in avanti in maniera parallela con il francese che accetterebbe di buon grado la destinazione italiana per rilanciare un talento che, negli ultimi anni, si è affievolito.

Locatelli, però, resta ancora la scelta numero 1 della dirigenza della squadra di Torino e la voglia è quella di chiudere l’acquisto del ragazzo del Sassuolo il più presto possibile, dati anche i buoni rapporti con la dirigenza neroverde.

Intanto, prende quota anche il nome di Mitchel Bakker del PSG, giocatore assistito da Mino Raiola e che avrebbe, nella rosa, la possibilità di ricoprire il ruolo attualmente ricoperto da Alex Sandro.

L’idea sembra poter essere più concreta del previsto e sono già stati avviati contatti per capire se c’è la possibilità di portare il ragazzo a Torino. I francesi richiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro che Agnelli e dirigenza vorrebbero cercare di abbassare.

La Juve di Allegri sta nascendo, ma sarà importante fare le scelte giuste.

Migliori Bookmakers AAMS