Calciomercato Juventus: piacciono Marcelo ed Alaba per la difesa

La Juventus punta a rinforzare la difesa il prossimo anno e vuole piazzare un grande colpo. Ai bianconeri piacciono Marcelo del Real Madrid e David Alaba del Bayern Monaco.

Manovre per rinforzare il reparto difensivo in casa Juventus che punta a migliorare la propria rosa in tutti i reparti per il prossimo anno. Sono due i nomi in cima alla lista di Paratici per la difesa: Marcelo del Real Madrid ed Alaba del Bayern Monaco.

Il terzino sinistro brasiliano ha un contratto con il Real Madrid fino a Giugno 2022, ma al momento la sua stagione è stata tutt’altro che esaltante. Il giocatore è stato scavalcato da Mendy nelle gerarchie di Zidane e dovesse arrivare un’offerta da parte della Juventus potrebbe prenderla in considerazione.

Secondo il quotidiano spagnolo MARCA, inoltre, potrebbe avere un ruolo importante nella trattativa anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è un grande amico del giocatore brasiliano ed il terzino sarebbe felice di ritrovare il compagno.

Per quanto riguarda Alaba, invece, il suo contratto con il Bayern scade nel 2021 ed ha cambiato procuratore, scegliendo Pini Zahavi. Fino ad oggi non sono arrivate offerte di rinnovo da parte del club bavarese ed in estate le strade dell’austriaco e dei campioni di Germania potrebbero separarsi.

La Juventus sta tenendo d’occhio la situazione ed è molto interessata al terzino austriaco, ma non è l’unico club. Su Alaba è forte anche l’interesse del Real Madrid, i cui rapporti con il Bayern sono ottimi visti i tanti affari conclusi tra i club negli ultimi.

Entrambe le squadre, però, dovranno stare attente allo stesso Bayern Monaco che potrebbe offrire il giocatore al Manchester City in cambio di Leroy Sane, giocatore che piace molto ai bavaresi. Al momento, il Real Madrid appare in vantaggio sulle concorrenti, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

