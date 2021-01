Calciomercato Juventus: Pellegrini può tornare se Frabotta va al Cagliari, spunta Macias

All’indomani della fantastica vittoria contro il Milan di Stefano Pioli, la Juventus di Andrea Pirlo si gode il momento e in attesa di ospitare il Sassuolo domenica sera, guarda anche al mercato e pensa al ritorno di Luca Pellegrini dal Genoa. Il terzino sinistro classe ’99, nonostante il penultimo posto in classifica del Grifone, sta facendo molto bene all’ombra rossoblù della Lanterna tanto da convincere la dirigenza juventina a riportarlo alla base.

Un’asse molto calda quella Torino-Genova che a breve dovrebbe raffreddarsi con la conclusione delle trattative che porteranno Rovella sotto la Mole (il centrocampista resterà in prestito al Genoa fino a fine stagione) e Portanova e Petrelli (attaccante dell’Under 23 bianconera) sul prato di Marassi. Ovviamente affinché Pellegrini possa ritornare agli ordini di Andrea Pirlo è necessario cedere Frabotta.

Il giovane esterno classe ’99, lanciato proprio quest’anno dal tecnico bresciano, piace tanto al Cagliari che vorrebbe prelevarlo con la formula del prestito. In Sardegna il 21 enne romano avrebbe sicuramente più spazio per mettersi in mostra e quindi accumulare esperienza preziosa in vista di un futuro ritorno alla Juventus che intanto guarda anche all’estero e mette nel mirino José Juan Macias del Chivas.

Il messicano, etichettato come il “nuovo Aguero” è un attaccante che in Sud America e in Europa fa già gola a molti. Autore di 4 gol in 5 presenze con la maglia della sua nazionale, Macias farebbe sicuramente comodo alla causa della Vecchia Signora che tuttavia non può al momento ingaggiare altri calciatori extracomunitari avendo già in rosa McKennie e Arthur.

