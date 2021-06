Calciomercato Juventus: obiettivo Milenkovic con la cessione di Demiral

Calciomercato Juventus: i bianconeri puntano a rinforzare la difesa. Piace Milenkovic della Fiorentina che può arrivare cedendo Demiral.

Il ritorno di Allegri in panchina e l’addio di Paratici, già accasatosi al Tottenham, sono solo i primi passi di una Juventus che, dopo due trofei e un quarto posto, punta a rinnovarsi per tornare sul tetto più alto d’Italia e fare bene in Champions League.

Calciomercato Juventus: cedere Demiral per arrivare a Milenkovic.

I bianconeri, come altre società del nostro campionato, sono già al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva in grado, come detto, di vincere lo scudetto dopo un anno di digiuno. Il reparto che la Vecchia Signora punta quindi innanzitutto a rinforzare è quello difensivo dove Chiellini e Bonucci, non più giovanissimi, hanno bisogno di qualcuno che di tanto in tanto faccia tirare loro il fiato.

In tal senso, il nome che gli uomini di mercato piemontesi avrebbero messo nel mirino è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina per il quale, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, sembrerebbe essere già pronta un’offerta da circa 20 milioni di euro che potrebbe abbassarsi inserendo anche Daniele Rugani nella trattativa.

Commisso si è dichiarato favorevole all’affare, ma prima di procedere, la Juventus ha necessità di liberare una casella per far posto al serbo. A tal proposito quindi, il sacrificato di turno dovrebbe essere Merih Demiral che, desideroso di giocare con più continuità, potrebbe lasciare la Continassa a distanza di due anni dal suo arrivo.

Al momento la situazione è ancora in alto mare, ma nelle prossime settimane, probabilmente al termine di Euro 2020, dovremmo saperne sicuramente di più. Seguiranno aggiornamenti.

