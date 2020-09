Calciomercato Juventus: obiettivo Correa dalla Lazio

Joaquin Correa e la Juventus: un matrimonio che sembra destinato a compiersi. L’attaccante della Lazio é infatti un pallino della dirigenza bianconera ormai da diverso tempo, tanto che la scorsa estate c’erano stati dei contatti con I biancocelesti per sondare I margini di un’eventuale trattativa. Trattativa che poi non é mai decollata, ma che, improvvisamente, potrebbe tornare di stringente attualità.

Secondo I colleghi di Tuttomercatoweb, infatti, la Juventus potrebbe riallacciare I rapporti con Correa nel caso riuscisse a cedere Douglas Costa. Il brasiliano, complici diversi problemi fisici, ha giocato poco quest’anno e ora Paratici sta cercando di venderlo per fare spazio in rosa. Su Costa ci sarebbero diversi club di Premier e Bundesliga, ma ancora nessuno ha avanzato un’offerta ufficiale. Qualora dovesse andare via, Correa prenderebbe il suo posto nello scacchiere di Pirlo. La sua duttilitá tattica, puó giocare sia seconda punta che trequartista, oltre all’attitudine nel giocare all’interno di un 3-5-2, fanno di Correa un elemento calzante per gli schemi del nuovo tecnico bianconero. Ci sarà, senza dubbio, da superare lo “scoglio” Lotito, da sempre restio a vendere I suoi pezzi pregiati. Correa alla Juventus peró interessa, e non é da escludere che “Madama” faccia un tentativo.

